تتبع قرية "كندوفان" قرية السياحية، سكانها من أتراك إيران، لمدينة تبريز شمال غربي إيران وتتميز بجمال طبيعتها ومنازلها المحفورة في الصخور وتعرف أيضا بـ"كبادوكيا الصغيرة" لشبهها بالمنطقة الشهيرة في تركيا.

وأدرجت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قرية "كندوفان" في قضاء أسكو بتبريز شمال غربي إيران، في قائمة "أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023".

وبذلك أصبحت كندوفان أول قرية في إيران يتم إدراجها ضمن القائمة.

ومن المنتظر أن يسهم ذلك في زيادة أعداد السياح المحليين والأجانب القادمين لهذه القرية التي يقطنها أبناء المكون التركي في إيران.

وأكثر ما يميز القرية صفوف من المنازل المنحوتة في الصخور البركانية والتي تشبه ما يعرف بمداخن الجنيات في كبادوكيا.

وبسبب هذا التشابه، يُطلق على هذا المكان أيضًا اسم "كبادوكيا الصغيرة" و"كبادوكيا الإيرانية".

وبينما هناك من يرحب من أهالي المنطقة باكتساب القرية هوية سياحية، ثمة آخرون غير مرتاحين لهذا الوضع.

ويفضل بعض سكان القرية، الذين لا يريدون تغيير أنماط حياتهم التقليدية، الابتعاد عن السياح، كما أن كثيرا منهم يتجنب الكاميرات.

ومن اللافت أن عدد الأشخاص الذين يديرون ظهورهم أو يغلقون باب المنزل عندما يرون الكاميرات كبير جدا.

علي أوسكوي، الذي يملك متجرا في القرية، قال إن منطقة كبادوكيا السياحية في تركيا تعد مصدر إلهام لهم.

وأوضح أن بعض الأهالي الذين يرغبون في تقديم خدمة أفضل للسياح والحصول على أفكار جديدة يذهبون إلى تركيا ويزورون كبادوكيا، للاطلاع على الخدمات المقدمة للزوار فيها.