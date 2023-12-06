"يونيسكو" تدرج 4 عناصر تركية على قائمتها للتراث الثقافي

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الأربعاء، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" أدرجت أربعة عناصر ثقافية تركية إلى قوائمها للتراث الثقافي غير المادي.

جاء ذلك في بيان للوزير التركي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن تركيا أصبحت الدولة الثانية التي تسجل أكبر عدد من العناصر الثقافية بقوائم اليونسكو بعد الصين.

وقال أرصوي إن اجتماع اللجنة الدولية الحكومية التابعة لليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي في مدينة كاساني بجمهورية بوتسوانا بحث 4 عناصر ثقافية تركية اليوم، وقرر إدراجها على قوائمها.

وهنأ الوزير بقرار إدراج أربعة عناصر تراث حية لتركيا وهي "حرفية آلة مي/بلابان الموسيقية وأدائها"، و"التقاليد الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالإفطار" و"فن ترصيع أم اللؤلؤ" و"فن التذهيب" إلى القائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وذكر أن تركيا أصبحت الدولة الثانية التي تسجل أكبر عدد من العناصر الثقافية في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، حيث وصلت عناصرها الثقافية المدرجة إلى 30، فيما تتصدر الصين القائمة بـ 43 عنصرا ثقافيا.