العثور على أداتين طبيتين عمرهما 1800 عام ديار بكر التركية

عثر خبراء آثار أتراك على أداتين طبيتين تستخدمان للعمليات الجراحية يعود عمرهما إلى 1800 عام، وذلك خلال أعمال حفر وتنقيب في قلعة "زرزوان" التاريخية بولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

ويمتد تاريخ القلعة الواقعة بقضاء تشنار إلى ما قبل 3 آلاف عام، وتُشير المعطيات التي تم التوصل إليها نتيجة عمليات التنقيب في المنطقة إلى أنها كانت تُستخدم حاميةً عسكريةً من قبل الإمبراطورية الرومانية.

ونظرًا للأهمية التاريخية لقلعة "زرزوان" أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" إلى جانب مواقع تراثية أخرى ضمن القائمة المؤقتة للتراث العالمي.

وأجرى علماء آثار دراسات في القلعة منذ 2014، أفضت لاكتشاف معبد "ميثرا" العائد للفترة الرومانية، وبقايا سور للقلعة بارتفاع 12-15 مترا وطول 1200 متر، وبرج مراقبة وحصن دفاع بارتفاع 21 متراً، وكنيسة ومبنى إداري ومساكن للحرس ومخازن للحبوب والأسلحة وملاجئ ومقابر صخرية بالإضافة إلى قنوات مائية.

وتمكن مؤخراً فريق خبراء آثار من العثور على أداتين جراحيتين يبلغ عمرهما 1800 عام.

وفي تصريح للصحفيين، أشار رئيس فريق التنقيب، آيتاج جوشكون، الخميس، إلى استمرار أعمال التنقيب التي بدأت عام 2014.

وأوضح جوشكون أنهم عثروا على موجودات أثرية مهمة في القلعة خلال العام الحالي بينها أداتين جراحيتين.

وقال: "المنطقة كانت تستخدم حامية عسكرية رومانية ويقيم فيها 1200 جندي معهم أطباء محترفون".

وتابع: "من المحتمل أنه تم إجراء العديد من العمليات هنا، لذا يجب أن تكون هناك غرفة عمليات كبيرة. تم اكتشاف أداتين تابعتين لغرفة العمليات".

وأوضح أن طول الأداتين يبلغ حوالي 12 سم وتستخدمان في عمليات جراحية مهمة.

وتابع: "أحد جانبي الأداتين يستخدم للثقب والآخر لرفع الجلد وقطعه، الأداتان حادتان للغاية ومصنوعتان من البرونز ويبلغ عمرهما 1800 عام".

واختتم بالقول: "نهدف للكشف عن المكان الذي تجري فيه العمليات الجراحية".