وفاة ممثل مسلسل الأصدقاء "ماثيو بيري" تثير المخاوف بشأن "الكيتامين"

أثار استنتاج الطبيب الشرعي في ولاية لوس أنجلوس الامريكية بأن سبب وفاة نجم مسلسل "الأصدقاء" ماثيو بيري هو "الآثار الحادة" للكيتامين، الاهتمام بهذا الدواء، وبينما يشير الخبراء إلى أن "الكيتامين" آمن بشكل عام تحت إشراف طبي، فإن قضية بيري تسلط الضوء على المخاطر المحتملة له من جديد.

وعُثر على بيري ميتاً في حوض الاستحمام الساخن الخاص به في 28 أكتوبر/ تشرين الثاني، وخلص الفحص الطبي إلى أن الوفاة كانت حادثاً، وقال الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس، في تقرير، إن المستويات العالية من الكيتامين الموجودة في دمه، يمكن أن تسبب "آثاراً مميتة" من فرط تحفيز القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

وتشمل العوامل الأخرى المساهمة في وفاة الممثل، الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، وهو دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، وكان بيري يخضع للعلاج بحقن الكيتامين كل يومين لفترة من الوقت، لكنه قلل من تناوله مؤخراً، وكان آخر حقن معروف له، قبل أسبوع ونصف من وفاته.

وأشار الفحص الطبي إلى أن الكيتامين لا يمكن أن يكون من تلك الجلسة، لأنه عادة ما يختفي من الجسم خلال 3 إلى 4 ساعات.

فما هو الكيتامين؟

هو دواء قانوني شائع الاستخدام طبياً كمخدر، ويقدم الكيتامين "خارج نطاق التسمية" في العيادات الخاصة لعلاج الاكتئاب وغيره من اضطرابات الصحة العقلية، وفي عام 2006، خلص المعهد الوطني للصحة العقلية إلى أن الجرعة الوريدية من الكيتامين لها تأثيرات سريعة مضادة للاكتئاب.

وبعد إجراء حوالي 300 تجربة سريرية، وجدوا على نطاق واسع أن الكيتامين سريع المفعول للغاية مقارنة بمضادات الاكتئاب التقليدية ويمكنه تخفيف الاكتئاب لفترة قد تستمر لأيام أو أسابيع. وتمت الموافقة على نسخة طبية من الكيتامين تسمى Spravato تُعطى على شكل رذاذ أنفي، في عام 2019 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لعلاج الاكتئاب المقاوم.

وارتفع عدد عيادات الكيتامين في الولايات المتحدة من بضع عشرات إلى عدة مئات في السنوات القليلة الماضية، وقال الدكتور مايكل بطرس، رئيس العمليات السريرية والمدير الطبي لخدمات الألم بجامعة جنوب كاليفورنيا: إن الكيتامين "آمن حقاً بشكل عام"، أما الآثار الجانبية مثل الانفصال فليست مثيرة للقلق في المجال الطبي عندما يتم حقن الكيتامين، لأن "أخصائيي الرعاية الصحية سيضمنون عدم تحرك المرضى دون إشراف".

لكن بطرس أوضح إنه بناء على نتائج التشريح، التي أشارت إلى العثور على الكيتامين في معدة بيري، ربما يكون قد تناوله عن طريق الفم، والأخطر أنه "تناول الكثير منه في جرعة واحدة". وحذر الطبيب من أنه لا يعرف ما هي الجرعة الموصوفة لبيري، لكن "المستوى الذي وجد في دمه أعلى مما يجب أن يكون عليه" كجرعة فموية "مناسبة".

وأضاف بطرس: "المشكلة هنا أنه كان في حوض استحمام ساخن" لذلك فإنه في حالة الانفصال، يمكن لأي شخص أن يغرق في الحوض دون أن يدرك ذلك. وقال بطرس إن المأساة لا ينبغي أن تثني الناس عن العلاج بالكيتامين تحت إشراف الأطباء المتخصصين: "يجب أن يكون هناك توازن صحي بين المخاوف والفوائد المعروفة".

كما حث الأطباء الناس على عدم شطب الكيتامين من قائمة العلاج الطبي في ضوء المأساة، وقال بطرس إنه عندما يلجأ الأطباء إلى علاج الكيتامين للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب، فإن "هؤلاء هم المرضى الذين قد لا يتبقى لهم أي شيء آخر" لأن العلاجات التقليدية قد فشلت و"يمكن أن يكون الكيتامين منقذاً لحياتهم".

حول الجرعات الزائدة

قال الدكتور سيدارث بوري، المدير الطبي المساعد في قسم الوقاية من تعاطي المخدرات ومكافحتها في إدارة الصحة العامة بولاية لوس أنجلوس: "إن تناول جرعة زائدة من الكيتامين في حد ذاته أمر نادر للغاية".

وأضاف بوري أنه بشكل عام، فإن الكثير من القلق بشأن الجرعات الزائدة حول الكيتامين يحيط بخلطه مع مواد أخرى يمكن أن تؤثر أيضاً على التنفس أو معدل ضربات القلب، مثل الكحول أو المواد الأفيونية.

وأشار بوري إلى أن الأشخاص معرضون أيضاً لخطر أكبر إذا كانوا يعانون من حالات كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في التنفس. مضيفاً أنه في المجال الطبي يحب أن "يتأكد طبيبك من أن قلبك قادر على التعامل مع الكيتامين والاستجابة له بشكل مناسب، وأن تنفسك على ما يرام، وأنك لا تعاني من أي نوع من ردود الفعل التحسسية" وأن الأدوية الأخرى لن تؤدي إلى تفاقم آثاره.

وحذر الأشخاص الذين يحصلون على الكيتامين بطرق أخرى أو يستخدمونه خارج الإعدادات الطبية، للتأكد من اختبار الملوثات المحتملة مثل الفنتانيل، وتجنب استخدامه بمفرده.