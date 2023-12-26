افتتاح قسم اللغة التركية وآدابها في جامعة "بلخ" الأفغانية

افتتحت جامعة بلخ بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، قسم اللغة التركية وآدابها ضمن كلية الآداب.

وأوضح القنصل العام التركي في مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ، سميح لطفي تورغوت، أن القسم سيستقبل أوائل طلابه في مارس/ آذار 2024.

وتوقع تورغوت، في تصريح لوكالة الأناضول، الثلاثاء، أن يبدأ القسم التعليم مع حوالي 50 طالبًا.

وجدد مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في مزار شريف، المبنى الذي سيستخدمه قسم اللغة التركية وآدابها، وقدم كافة التجهيزات من طاولات وكراسٍ وأجهزة العرض والحاسوب والسبورات والطابعة وغيرها.

وأقامت "تيكا" مراسم تسليم المبنى عقب ترميمه وتجهيزه، حضرها القنصل التركي تورغت، ورئيس جامعة بلخ حياة الله حقجو، ومنسق "تيكا" بمزار شريف ميكائيل طاش دمير، ورئيس قسم اللغة التركية وآدابها أصيل الدين بافر، والعديد من أعضاء هيئة التدريس.