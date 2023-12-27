جامعة "آغري إبراهيم شيشان" تحصل على المركز الأول في مناظرات الجامعات التركية باللغة العربية

فازت جامعة "آغري إبراهيم شيشان" التركية بالمركز الأول في بطولة مناظرات الجامعات التركية باللغة العربية، ما يؤهلها للمشاركة في البطولة الدولية السابعة لمناظرات الجامعات التي ستعقد في شهر مايو/ أيار المقبل.

واختتمت اليوم النسخة الثانية من البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات التركية باللغة العربية، المنظمة بواسطة "مركز مناظرات قطر"، بالتعاون مع مركز "دراسات اللغة العربية والمناظرات"، في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، بإسطنبول.

وأجريت الجولات النهائية من "البطولة الوطنية الثانية لمناظرات الجامعات التركية باللغة العربية"، على مدار 3 أيام، في ثانوية "محمد أمين سراج"، في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.

حيث تنافس 128 متناظرا من مختلف الولايات التركية، ضمن 32 فريقا، أشرف عليهم 48 محكما.

وحضر الجولات الختامية، وكيل وزير الشباب والرياضة التركي أنس أمين أوغلو، ونائب والي إسطنبول مصطفى كايا، ورئيس الجامعة المستضيفة البروفسور نوزات شيمشك، علاوة على أكاديميين وطلاب وجمعا من مجتمع المناظرات في البلاد.

وفازت جامعة "آغري إبراهيم شيشان" على جامعة "بوغاز إيجي"، فيما حلت جامعة "السلطان محمد الفاتح" في المركز الثالث، وجامعة "بورصة أولوداغ" في المركز الرابع.

وتأهلت الفرق الأربعة الأولى، للمشاركة في البطولة الدولية السابعة لمناظرات الجامعات والتي ستعقد في مايو المقبل.

من جهته، هنأ وكيل وزير الشباب والرياضة، جامعة "بوغاز إيجي" بحصولها على المركز الثاني، رغم غياب قسم اللغة العربية بها.

وركز أمين أوغلو، في كلمته، على وقوف تركيا "بجانب المظلومين"، وقدم تعازيه لأهالي "ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة"، وأكد على "الدعم المستمر للقضية الفلسطينية"، بحسب البيان.

بدوره، أشاد نائب والي إسطنبول بدور بطولة المناظرات في تعزيز الصداقة بين قطر وتركيا، متمنيا "استدامة مثل هذه الأنشطة على المدى البعيد".

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس جامعة السلطان محمد الفاتح، عن سعادته باستضافتهم مثل هذه الأنشطة.

وأوضح أن "المناظرات ستساهم في تعزيز العلاقات مع قطر بشكل أكبر"، وأن الجامعة "ستواصل العمل على مشاريع أكاديمية وثقافية مماثلة".

من جانبه، أعلن مسؤول المشاريع في مركز مناظرات قطر، عبد العزيز بن شملان، "استمرار التعاون بين الطرفين التركي والقطري، وتوسعه مؤخرا ليشمل التعاون مع جامعة ابن خلدون (بتركيا) وتدشين المجلس القطري ليكون فضاء علم وتدارس ومناظرة".

وعلى هذا النحو، أشاد مدير مركز دراسات اللغة العربية والمناظرات بجامعة السلطان محمد الفاتح، حمدي أرسلان، بالبطولة والتعاون مع الطرف القطري لتعزيز المبادرات المرتبطة بالمناظرات واللغة العربية في تركيا.

تأسس مركز دراسات اللغة العربية والمناظرات بجامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، عام 2021 بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومركز مناظرات قطر، منظمة وطنية قطرية تأسست في 2008 بالدوحة، من أجل نشر ثقافة المناظرات باللغة العربية.