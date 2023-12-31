أبقار تسمع الموسيقى لزيادة الحليب في يوزغات التركية

لجأ صاحب مزرعة لتربية الأبقار في ولاية يوزغات وسط تركيا إلى استخدام الموسيقى لزيادة إنتاج الحليب.

وقال صاحب المنشأة عبد الله غونغور (51 عاماً) إنه أسس المزرعة عام 2016 وكانت تضم 120 رأساً من الأبقار.

وأوضح غونغور، لوكالة الأناضول، أنهم يقومون بتشغيل الموسيقى في المزرعة منذ عام 2018، وأن عدد الأبقار في المنشأة يبلغ 300 حاليا.

وأفاد أنه بعدما لاحظ أن الموسيقى تسهم في زيادة إنتاج الحليب، زاد عمليات الحلب من مرتين إلى ثلاثة كل يوم، بمعدل مرة كل 8 ساعات.

وقال إن الحيوانات في المزرعة لا تسمع أصوات الخارج المزعجة مثل أصوات الجرارات والمركبات، بل تسمع الموسيقى.

وأضاف: "كلما كان الحيوان مرتاحا أكثر، كلما كان إدرار الحليب أفضل وتزداد الإنتاجية، نقوم بتشغيل الموسيقى على مدار 24 ساعة".

من جهته، قال مدير المنشأة بوراق غونغور، إن الموسيقى تؤدي إلى إطالة مدة الاجترار لدى الأبقار وبالتالي زيادة إنتاج الحليب.

وأوضح أنهم يختارون مقاطع الموسيقى الكلاسيكية سواء التركية أو العالمية لتشغيلها في المزرعة، وأبدى سعادته بزيادة إنتاج الحليب.