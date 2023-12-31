إقبال كبير على خضروات صغيرة الحجم وزهور قابلة للأكل في تركيا

تزين الخضروات صغيرة الحجم والزهور القابلة للأكل التي تنتجها شركة في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا موائد الفنادق والمطاعم الفاخرة.

ومع اقتراب رأس السنة الجديدة، زاد الطلب من الفنادق والمطاعم على تلك الخضروات صغيرة الحجم والزهور.

وتنتج الشركة في دفيئات ممتدة على مساحة 1200 دونم، نحو 200 نوع من الخضروات الصغيرة والزهور القابلة للأكل والنباتات والبهارات المختلفة.

ويتم انتاج خضروات صغيرة الحجم مثل الكوسا والباذنجان والفلفل والجزر لا يتعدى طولها 5 سم، فضلا عن زهور قابلة للأكل بألوان مختلفة.

وفي حديث للأناضول، قال صاحب الشركة الواقعة في قضاء سريك بأنطاليا، مسعود تورك، إنهم انطلقوا في المشروع عام 2008 على مساحة 6 دنمات.

ولفت إلى أنه مع مرور الوقت وزيادة الاقبال وصلت المساحة 1200 دونم، حيث بات يعمل في حقل الانتاج نحو 300 شخص.

وأوضح أنهم في بادئ الأمر كانوا ينتجون خضروات صغيرة الحجم وزهورا بهدف استخدامها من قبل الطهاة في تزيين الأطباق، بشكل رئيسي.

ولفت إلى أنه تبين لهم لاحقا أن الخضروات الصغيرة أكثر لذة وتحتوي على كميات أكبر من الفيتامينات.

وقال: "يمكنكم الحصول من حبة كوسة صغيرة على نفس الكمية من الفيتامينات التي تحصلون عليها من خمس حبات كوسا كبيرة".

كما لفت إلى أن الزهور القابلة للأكل تحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، ولذلك يتم استخدامها على نطاق واسع.

وأضاف "تطلب الأمهات أيضًا الزهور لجعل أطفالهن يحبون الخضروات".

ولفت إلى أنه مع اقتراب رأس السنة زادت الطلبات على منتجاتهم أكثر من 10 مرات مقارنة بالأيام العادية.

كما أشار تورك إلى أن الشركة تصدر نحو 30 بالمئة من منتجاتها إلى دول مختلفة .