قطة تتسبب في تعطيل رحلة للخطوط الجوية التركية إلى أثينا

واجهت رحلة الخطوط الجوية التركية رقم TK 1843، في طريقها من إسطنبول إلى أثينا، انتكاسة غير متوقعة، ما أجبر الطائرة على العودة من المدرج بعد وصول قطة أحد الركاب على متنها، إلى منطقة قمرة القيادة.

وعندما أكملت طائرة بوينغ 777-300 صعود الركاب وبدأت في التحرك للإقلاع، لاحظ الركاب قطة تتجول في المقصورة. وتم إخطار طاقم الطائرة على الفور بالضيف غير العادي. واتصل الطيار بمركز مراقبة الحركة الجوية بمطار إسطنبول، ليحصل على إذن بعودة الطائرة إلى موقع ركنها الأول.

وكشفت عمليات التفتيش اللاحقة أن أحد الركاب أحضر القطة إلى الطائرة دون حجز أو دفع أو شركة نقل مناسبة. ووضع صاحب القطة خلسة في أمتعة المقصورة داخل الطائرة.

وبعد نزول القطة وصاحبها، استأنفت الرحلة مسارها.

وقد أُعلن أن الخطوط الجوية التركية ستتخذ إجراءات "القائمة السوداء" ضد الراكب المتورط في هذا الحادث، وقد ورد أنه معروف بسلوكٍ مماثلٍ في الماضي.