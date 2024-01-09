المكسيك تحتفل بميلاد "أرقاداش" الكلب الذي خَلَف "بروتيو" رمز الصداقة التركية

دعت أمانة الدفاع الوطني المكسيكية لحضور حفل عيد ميلاد جندي خاص هو الكلب "أرقاداش" الذي يعني اسمه باللغة التركية "صديق"، وهو كلب أهدته تركيا للحكومة المكسيكية تخليداً لذكرى "بروتيو" البالغ من العمر 9 سنوات والمدَرَّب خصيصاً لدعم فريق البحث والإنقاذ المكسيكي، الذي مات بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء أداء واجبه في ولاية أديامان، بعد زلازل 6 فبراير/شباط.

وقد سهّل "بروتيو" إقامة صداقة خاصة بين البلدين، ما أدى إلى إطلاق اسمه على مراكز حماية الحيوان في تركيا، وحتى إقامة تمثالٍ على شرفه. و"بروتيو" هي كلمة إسبانية تعني "بروتيوس"، إله البحر في الأساطير اليونانية الذي يمكنه تغيير شكله حسب الرغبة. وكان معروفاً بحكمته وعلمه، وكثيراً ما كان البشر يبحثون عنه للحصول على توجيهه ومشورته.

وخلال الاحتفال، غنى الحاضرون أغنية "Las Mananitas" للكلب "أرقاداش"، الذي استمتع بالكعكة وهو محاط بكلابٍ ترتدي قبعات عيد الميلاد، وجميعها حاصلة على شهادات كلاب إنقاذ.

والتقط الحاضرون ومن بينهم العديد من الأطفال، صوراً مع "أرقاداش" والكلاب الأخرى. وأكّد خوان كارلوس فيليدا مدرب "أرقاداش" أن الكلب لا يزال في مرحلة التدريب بعد أن أكمل مرحلة التنشئة الاجتماعية، وهو الآن في مرحلة التخصص للبحث والإنقاذ.

كما أوضح المدرب أنه نظراً لأنه في مرحلة المراهقة، يمكن أن يكون "أرقاداش" مزاجياً وقلقاً بعض الشيء.