العلماء يحذرون من إمكانية نفوذ بلاستيك عبوات المياه إلى الخلايا

أصبح التلوث البلاستيكي مصدر قلق متزايد، ويلاحظ العلماء أن آثاره يتم ملاحظتها الآن على نطاقات أصغر تدريجياً. وتكشف الأبحاث الحديثة في الولايات المتحدة أن المياه المعبأة تحتوي على مئات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية الصغيرة التي لم يكن مصيرها معروفاً من قبل.

وهذه الجسيمات صغيرة جداً بحيث يمكنها اختراق الخلايا، ومن المثير للدهشة أن تنتقل من الأم إلى جنينها في الرحم.

وقال فريق جامعة كولومبيا، الذي كتب في مجلة "حقائق الأكاديمية الوطنية للعلوم" في يناير/كانون الثاني، تحذيرات من أن المواد البلاستيكية النانوية يمكن أن "تغزو الخلايا البشرية" و"تعبر عبر المشيمة إلى أجساد الأطفال الذين لم يولدوا بعد". وهذه المواد البلاستيكية النانوية هي أصغر من المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في الأنهار والمحيطات، وهي المنتجات الثانوية للقمامة البلاستيكية التي يتم التخلص منها.

ومن المعروف أنه يتم سوياً التخلص من ما يقدر بنحو 30 مليون طن من البلاستيك في جميع أنحاء العالم. وفي أوائل يناير/كانون الثاني، قالت منظمة ناشطة في هذا المجال، إن الدول الغنية "لا تستطيع إدارة نفاياتها البلاستيكية" حيث نشرت بيانات تظهر أن صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات البلاستيكية "إلى دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" ارتفعت من 28 مليوناً في مايو/أيار 2022 إلى 75 مليون كيلوغرام في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا يمكن رؤية المواد البلاستيكية الدقيقة المتحللة، والتي تكون قطعها صغيرة جداً بالعين البشرية، وهي تجد طريقها إلى السلسلة الغذائية، غالباً من خلال الأسماك. وبالرغم من أن الناس يبتلعون مواد بلاستيكية نانوية أصغر عندما يشربون من الزجاجات البلاستيكية، إلا أنه لم يتم تحديد الكمية التي يتم ابتلاعها.

لكن باحثي كولومبيا يزعمون أنهم استخدموا "التكنولوجيا المكررة حديثاً" للوصول إلى "عالم بلاستيكي جديد تماماً".

وقالت الجامعة في بيان لها: "لأول مرة، قام الباحثون بإحصاء وتحديد هذه الجزيئات الدقيقة في المياه المعبأة في زجاجات"، ووجدوا أن اللتر المتوسط يحتوي على "حوالي 240 ألف قطعة بلاستيكية يمكن اكتشافها، والتي استندت بشكل رئيسي على الأحجام الأكبر".