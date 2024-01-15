فنان نيوزلندي يرسم "خريطة العالم للحيوانات البرية"

رسم فنان الخرائط النيوزلندي أنطون توماس "خريطة العالم للحيوانات البرية" وتضم 1642 حيواناً برياً، وأبدى إعجابه الشديد بالأيل الأسمر في تركيا.

وقال توماس إنه رسم خريطته الأولى في طفولته، وأتيحت له فرصة إقامة علاقة عميقة مع الحيوانات حتى في تلك السنوات، وذلك بفضل جغرافية نيوزيلندا وطبيعتها الغنية.

وأضاف توماس، في حديث لوكالة الأناضول، إنه بدء برسم خريطة العالم للحيوانات البرية مع بدايات تفشي جائحة كورونا.

ولفت الفنان النيوزلندي إلى أنه استكمل الخريطة، التي باتت محط تقدير على مستوى دولي، في غضون نحو 3 أعوام.

وأشار إلى أنه قام بدراسة آلاف الحيوانات وأنجز عمله في نهاية المطاف بـ1642 حيوانًا بريًا قام برسمها على الخريطة.

وحول الفكرة، قال توماس إن "البشر كائنات معقدة للغاية وتركز على ذاتها، وانطلاقا من ذلك تساءلت: ألن يكون جميلًا أن نرى خريطة للعالم حيث نخرج البشر من الصورة ونظهر الطبيعة في أبسط أشكالها؟".

ولفت إلى أنه أعجب بشكل خاص بالأيل الأسمر عند رسم تركيا في خريطته.

وقال: "رسمت الأيل الأسمر، والدب، والبط، وفقمة الراهب المتوسطية، وسمك اللفراك في قسم تركيا من خريطتي"، وأردف: "أعتقد أن تركيا تتمتع بطبيعة مثيرة للاهتمام".

ولفت إلى أنه رسم مناطق عدة في خريطة تركيا على سبيل المثال، باموق قلعة، وكابادوكيا، وبعض الجبال مثل جبل أغري.

وأردف توماس: "لقد استمتعت برسم تركيا، فهي تتمتع بجغرافيا رائعة.. ما أحاول فعله بشكل أساسي بأعمالي الفنية هو إظهار مدى جمال هذا العالم".

وأضاف: "بالتأكيد لا يوجد كوكب (ب)، ولكن حتى لو كان هناك، فلن يكون بهذا الجمال".