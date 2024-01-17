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بـ 44.6 درجة تحت الصفر.. السويد تسجل أدنى درجة حرارة منذ 58 عاماً

ديلي صباح ووكالات
ستوكهولم
نشر في 17.01.2024 21:44
في بلدة فيتانجي بمقاطعة كيرونا بالسويد بلغت درجة الحرارة 44.6 درجة تحت الصفر، 16-1-2024 صورة: الأناضول في بلدة "فيتانجي" بمقاطعة كيرونا بالسويد بلغت درجة الحرارة 44.6 درجة تحت الصفر، 16-1-2024 (صورة: الأناضول)

سجلت السويد أدنى درجة حرارة منذ 58 عاماً الماضية وذلك في بلدة "فيتانجي" بمقاطعة كيرونا، حيث بلغت درجة الحرارة 44.6 درجة تحت الصفر.

وذكر بيان صادر عن الأرصاد الجوية السويدية، الثلاثاء، أن درجة حرارة الطقس في بلدة فيتانجي تم قياسها عند 44.6 درجة تحت الصفر في 5 يناير الماضي.

وقال مدير الأرصاد الجوية "سفيركر هيلستروم" إن درجة الحرارة المذكورة هي الأدنى منذ 58 عامًا في البلاد، مشيرا إلى أن تأخير إعلان ذلك كان بسبب التحقق من أنه "رقم قياسي جديد".

يذكر أنه تم قياس أدنى درجة حرارة في السويد ببلدة فوجاتجالمي في منطقة نوربوتن عام 1966، حيث بلغت 52.6 درجة تحت الصفر.

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