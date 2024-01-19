إيطاليا تُدرج "السباغيتي" في قائمة طعام المحطة الفضائية

بعيداً عن الشهرة العالمية، يتطلع الإيطاليون إلى جعل مطبخهم مشهوراً في الفضاء الخارجي. حيث سيتم تقديم المعكرونة "الطبق الوطني الإيطالي"، لرواد الفضاء في مهمة محطة الفضاء الدولية الجديدة ISS التي يشارك العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، كأحد رواد الفضاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن العرض الذي سيتم فيه الاعتراف بالمطبخ الإيطالي باعتباره أحد عناصر التراث العالمي غير المادي لليونسكو.

ومن المقرر أن يقوم رواد الفضاء بالعديد من التجارب العلمية. ويقود وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا مشروع "الغذاء الفضائي الإيطالي" الخاص، ويتصور معكرونة رواد الفضاء على متن مركبة Ax-3.

ومن غير المرجح أن يضطر فيلادي إلى بذل الكثير من الجهد في إقناع زملائه المسافرين، حتى لو كانت المعكرونة والصلصة مجرد وجبة جاهزة. لقد جرب هو ورواد الفضاء الثلاثة الآخرون بالفعل هذا الطبق أثناء الحجر الصحي قبل الإطلاق.

ومن المقرر إطلاق المهمة الفضائية بالإضافة إلى المعكرونة، في اليوم العالمي للمطبخ الإيطالي، وهي صدفة من المرجح أن ترضي الحكومة في روما. ومنذ توليها السلطة قبل أكثر من عام، كانت الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الملتزمة بالتقاليد، تروج لكل شيء "صنع في إيطاليا". وجاء اليوم العالمي للمطبخ الإيطالي ومشروع الفضاء في الوقت المناسب تماماً، وبدت ميلوني سعيدة بإرسال "طعام ممتاز ومنتج مميز مثل المعكرونة" إلى الفضاء.

في الوقت نفسه، يستعد الناس على الأرض، للاحتفال باليوم العالمي للمطبخ الإيطالي من خلال الفعاليات ومهرجانات الطعام في جميع أنحاء العالم. ويقام الاحتفال في يوم عيد القديس أنطونيوس الكبير، وهو راهب مسيحي يُنظر إليه على أنه شفيع الجزارين.

ولكن ما مدى تقليدية المطبخ الإيطالي؟ يقول النقاد بشكل متزايد إن عبارة "الإيطالية النموذجية" هي مجرد استراتيجية تسويقية ذكية للأغذية التي تعزز أيضاً إحساس الأمة بالهوية، وهو مصدر قلق رئيسي للحكومة اليمينية.

فهل المعكرونة ليست تقليدية جداً كما يُشاع؟

أحد المنتقدين هو المؤرخ ألبرتو غراندي الذي يعمل في وكالة حماية المنشأ، والذي أثارت تعليقاته الغضب في وطنه بسبب أطروحته حول المطبخ الإيطالي، قال أن "المطبخ الإيطالي" ليس تقليدياً ولكن عمره بضعة عقود فقط ويمكن أن يُعزى الكثير مما يُشاع عنه إلى التسويق الجيد. كما أعلن غراندي للإعلام: "يمكنك القول إن كل ما يقال عن المطبخ الإيطالي تقريبا خاطئ".

ويؤكد غراندي أن معظم الإيطاليين سمعوا لأول مرة عن البيتزا في الخمسينيات من القرن الماضي. ويعود أصل طبق كاربونارا إلى الولايات المتحدة، وهو يرى أن التيراميسو والبانيتون هما اختراعان حديثان نسبياً. ومن وجهة نظره، فإن أفضل أنواع البارميزان التي تحمل اسم منطقة بارما شمال إيطاليا، يتم إنتاجها في ولاية ويسكونسن الأمريكية. وعلاوةً على ذلك، فإن طماطم باتشينو الشهيرة التي تحمل اسم باتشينو جنوب صقلية، تمت زراعتها من قبل باحثين في إسرائيل.

كذلك يؤكد غراندي إن الإيطاليين أوقفوا التطوير الإضافي لمطبخهم. ويُظهر التاريخ أن الأطباق التي تعتبر إيطالية 100% هذه الأيام هي نتيجة التهجين والاستبدال والتقليد. "الإيطاليون لم يعلّموا العالم كيفية الطهي، لقد تعلموها كمهاجرين في البلدان التي عملوا فيها".

وتثير أفكار الكاتب ضجةً كبيرة في إيطاليا، حتى أن الحكومة في روما اضطرت إلى التحرك بعد مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية العام الماضي.

ومما جاء فيها: "أعتقد أن المطبخ اليوم هو العنصر الأخير في هوية الإيطاليين. ولهذا السبب يشعرون بالغضب عندما يتم التشكيك في تاريخ وصفاتنا". "إيطاليا تريد إيقاف الزمن، والعيش في حاضر أبدي، بلا ماض ولا مستقبل. ولكن هذا هو بالضبط الموقف الذي سيدمر صورتنا".

إنه يشك في أن يوماً عالمياً للمطبخ الإيطالي وإرسال المعكرونة إلى الفضاء، سيقدمان أية خدمة لمطبخ أمته. ومن وجهة نظره، فإن اليوم العالمي للمطبخ الإيطالي هو مجرد مبادرة إعلانية أخرى.

لكنه يقول إن أنشطة العلاقات العامة هذه ليست مجرد عمل حكومة ميلوني اليمينية. "التقاليد والمأكولات هي قضايا شاملة، حتى أن اليسار يرتكز عليها إلى حد معين".

وفي الوقت نفسه، فإن الدليل موجود جزئياً على الأقل في حلوى البودينغ. ويبقى أن نرى ما إذا كان الطعام الذي يستهلكه رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية سينال إعجابهم، وما إذا كان هذا المشروع قد يجعل المطبخ الإيطالي أقرب إلى تصنيفه ضمن التراث العالمي لليونسكو.