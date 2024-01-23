مناطيد كابادوكيا التركية تحلق من أجل غزة

حلّقت مناطيد حرارية بمنطقة كبادوكيا السياحية في ولاية نوشهير وسط تركيا، الثلاثاء، تضامناً مع غزة والصحفيين الذين قضوا بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونظم الفعالية "جمعية الصحفيين" بولاية نوشهير، حيث حلقت المناطيد حاملة صور الصحفيين الذي قضوا في قطاع غزة أثناء أداء واجبهم.

وبلغ عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي 119 صحفياً منذ بداية حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ورفعت المناطيد لافتة مكتوب عليها عبارة: "لا يمكن لإسرائيل أن تخفي الحقيقة بقتل الصحفيين".

كما رفعت المناطيد صور الجنود الأتراك الذي استشهدوا مؤخراً أثناء محاربتهم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في منطقة "المخلب-القفل" شمال العراق.