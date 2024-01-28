انطلاق الرحلة العلمية التركية الثامنة إلى القطب الجنوبي

غادر فريق الرحلة العلمية التركية الوطنية الثامنة، الأحد، إسطنبول إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وتجري الرحلة العلمية بتنسيق من معهد أبحاث القطب، لدى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، وبرعاية رئاسة الجمهورية.

وغادر الفريق من مطار إسطنبول، متجهاً إلى مدينة سان باولو البرازيلية، المحطة الأولى في طريق الوصول إلى أنتاركتيكا.

ويتكون الفريق العلمي التركي من 20 باحثاً و3 طلاب ثانوية، ومن المقرر أن ينطلق من المدينة البرازيلية باتجاه جزيرة الملك جورج في أنتاركتيكا.

وقالت الدكتورة بورجو أوزصوي، مديرة المعهد ومنسقة الرحلة العلمية، إنهم سيجرون العديد من الأبحاث العلمية في مجالات مختلفة عقب وصولهم إلى القارة القطبية الجنوبية بعد عدة أيام.

وأضافت أوزصوي، لوكالة الأناضول، أنه من المقرر مكوثهم 30 إلى 35 يوما في أنتاركتيكا.

بدوره، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن أفراد فريق الرحلة العلمية الثمانية، يضم أيضا أربعة أجانب (لم يحدد جنسياتهم).

وأوضح كاجر، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، أن الفريق العلمي التركي سيجري 22 بحثا في مجالات مختلفة.

يُذكر أن الرحلات العلمية الوطنية التركية إلى أنتاركتيكا بدأت عام 2017، بغرض إجراء بحوث علمية في القارة البيضاء.