ثورة طبية.. ماسك يعلن نجاح زراعة أول شريحة في دماغ إنسان

أعلن إيلون ماسك المثير للجدل، زرع شريحة دماغية في إنسان للمرة الأولى، وذلك ضمن أبحاث شركة التكنولوجيا العصبية "نيورالينك" التي أسسها.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء، قال ماسك إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من إنتاج شركة "نيورالينك"، وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف: "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".

وبيّن ماسك أن شريحة "نيورالينك" اسمها "تيليباثي".

وأشار إلى أن الشريحة تُمكّن الأشخاص من التحكم في الهاتف أو الحاسوب، ومن خلالهما بأي جهاز تقريبا، فقط عبر التفكير.

ولفت إلى أن المستخدمين الأوائل سيكونون أشخاصا فقدوا القدرة على استخدام أطرافهم.

وأضاف: "تخيل لو كان ستيفن هوكينغ قادرا على التواصل بشكل أسرع من الكاتب السريع أو البائع بالمزاد. هذا هو الهدف".

وأفادت "نيورالينك" على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تُمكّن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

يشار إلى أن الرقائق التي تم اختبارها على القرود في وقت سابق نجحت بحسب الشركة في تفسير الإشارات في الدماغ ونقلها إلى الأجهزة.

وتهدف شركة نيورالينك، التي أسسها الملياردير ماسك ومجموعة من المهندسين عام 2016، إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الشلل والعمى، عبر زرع رقائق دقيقة في الدماغ.