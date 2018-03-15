"هذا هو اسمك".. افتتاح معرض الخطاط البحريني عباس يوسف في إسطنبول

يعرض الفنان الخطاط البحريني عباس يوسف لوحاته في صالة وقف بغماز للفنون، في إسطنبول. والمعرض الذي سيفتح أبوابه يوم 24 الشهر الجاري، بعنوان "هذا هو اسمك"، ويستمر حتى 20 من نيسان/أبريل.

الفنان يوسف يطوع الخط في لوحاته والألوان مستخدماً تقنيات حديثة، مستنداً إلى نصوص منتقاة بدقة وخبرة إلى جانب امتلاك زمام وتقدم في فن الخط العربي.

ويقوم الفنان بتخطيط نصوص لكتاب ومفكرين من أمثال أمين صالح وقاسم حداد ومحمود دوريش وغيرهم.

وتتحكم هذه النصوص في رؤية المعرض، كقوة مخيالية.

وتتميز أعمال الفنان وسرده البصري أو الشعر البصري بانتقاءاته النصوص من سياقاتها، والتي تفترض القبول المحاط بالتردد وعدم الثبات.

وقد ولد عدم الثبات في فن الخط نمطاً من الجمع بين هذه المتناقضات.

الفنان عباس يوسف يقدم تجربة في الهدم وإعادة البناء بألوان فريدة. "هذا هو اسمك" معرض لتجميع من الكلمات المقروءة إنما العصية على المعنى، كلمات تعلي من قيمة اللغة والكلمات كرموز.