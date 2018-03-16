نجم البوب التركي "تاركان" يحيي سلسلة حفلات على امتداد شهر في أوروبا

محبو وعشاق نجم موسيقى البوب التركي "تاركان" على موعد معه في سلسلة من الحفلات المرتقبة في عدة مدن أوروبية، تنطلق أولاها في 29 مارس/ آذار الجاري.

وذكرت شركة "تركسال" الرائدة في قطاع شبكات الهواتف النقالة والإنترنت أن تاركان يبدأ جولة أوروبية نهاية الشهر الجاري، وسينظم عددا من الحفلات في الهواء الطلق أمام عشرات الآلاف من محبيه في أوروبا.

وأضافت الشركة الراعية للجولة في بيان أن تاركان بدأ الاستعداد لحفلاته في أوروبا، وأنه سيقدم لجمهوره أغاني ألبومه الجديد، الذي أطلقه نهاية 2017.

وستشمل الجولة مدن برلين، وشتوتغارت، وفرانكفورت، ودوسلدورف، وميونخ، وهمبورغ الألمانية، إلى جانب مدينة روتردام الهولندية.

وتنطلق أولى الحفلات في برلين في 29 من مارس الجاري، فيما سيختم تاركان جولته في مدينة هامبورغ في 29 من أبريل/ نيسان المقبل.

ويعد تاركان أحد أشهر المطربين الأتراك في العقود الثلاثة الأخيرة، وبدأ سطوع نجمه في التسعينات، لا سيما من خلال أغاني البوب، فضلاً عن رصيد ثري بأغان تراثية وكلاسيكية كثيرة.