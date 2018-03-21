الحلقة الأولى من "محمد الفاتح" تحتل المرتبة الثالثة في نسب المشاهدة في تركيا

احتل المسلسل التركي الجديد "الفاتح"، المرتبة الثالثة، بنسب المشاهدة في تركيا، أمس الثلاثاء، بعد عرض أولى حلقاته، فيما أشعل موقع "تويتر" بتحقيقه أعلى نسبة تغريد على وسم (هاشتاغ) خاص باسم المسلسل.

وعرضت قناة "دي" التركية أمس، الحلقة الأولى من مسلسل الفاتح، الذي يتناول قصة السلطان العثماني محمد الثاني، الملقب بالفاتح، لفتحه مدينة القسطنطينية، إسطنبول حاليا، عام 1453.

وبحسب نتائج نسب المشاهدة التي نشرت لليلة أمس، للقنوات التركية، وفق الإعلام التركي، فإن مسلسل "المرأة" الذي يعرض على قناة "فوكس"، احتل المرتبة الأولى، وجاء ثانيا مسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم"، المعروض على قناة ATV، ليحتل مسلسل الفاتح المرتبة الثالثة في أول عرض له.

وينافس مسلسل الفاتح مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي يعرض على قناة TRT1، لتحقيق مكانة متميزة بين الجمهور التركي بنسب المشاهدة، فيما تحاشى الاصطدام معه، بعدم عرضه بنفس التوقيت.

وحقق هاشتاغ يحمل اسم المسلسل، على "تويتر"، أعلى نسب تغريد الليلة الماضية، محققا المركز الأول في التغريدات بتركيا.

ويروي المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه، الممثل التركي المعروف، كنان إميرزلي أوغلو، الذي اشتهر كثيراً في الوطن العربي بدوريه في مسلسلي "'ايزل" و"القبضاي"، قصة السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح، كونه فتح القسطنطينية.

ويتطرق المسلسل لشخصية الفاتح القوية، قائدا مخططا لمعارك يرسم تكتيكاتها أمام مجسم كرة أرضية بتفاصيل دقيقة، بحسب وسائل إعلام تركية قدمت للمسلسل.

ولا يخفي السلطان إعجابه بالاسكندر الأكبر الذي قرأ عنه كثيرا خصوصا أن الفاتح كان يتقن 7 لغات من بينها العربية واليونانية واللاتينية والفارسية والإيطالية، ومهتم بالفلسفة والعلوم.

وشهدت فترة التحضير للمسلسل، تدريبا مكثفا للممثلين، واستحضار شخصيات عالمية للمشاركة في تخطيط المعارك والإكسسورات، وتم إنجاز ميدان كبير جدا للمعارك.