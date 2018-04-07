والدة رونالدو تحتفل بمقصية نجلها بـالكسكسي المغربي

استهوت والدة النجم الكروي العالمي كريستيانو رونالدو التقاليد المغربية، وروعة المطبخ المغربي خلال زيارتها لمدينة مراكش، فما كان منها إلا أن قامت بتعلم وتحضير طبق الكسكسي المغربي الشهير.

وجاءت التعليقات مرحبة بهذه اللفتة اللطيفة، معتبرين أنها تحتفل بمقصية نجلها كريستيانو الرائعة التي أحرزها ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحاديث كرة القدم حول العالم منذ ليلة الثلاثاء الماضي التي شهدت ضربته المقصية التاريخية في شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس والتي فاز فيها الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.