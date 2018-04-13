الممثلة التركية شهرزاد: للمشاهد العربي معزة كبيرة لدينا

أكّدت النجمة التركية "بيرغوزار كوريل" المعروفة عربياً باسم "شهرزاد"، أهمية الجمهور العربي بالنسبة للدراما التركية كما هو الحال مع الجماهير الأخرى في أنحاء العالم؛ نافية في الوقت نفسه تصريحات نُسبت إليها حول شعبية المسلسلات التركية بالعالم العربي على خلفية وقف بثّها على شاشات مجموعة mbc.

جاء ذلك في توضيح نشرته الممثلة التركية عبر موقع "إنستغرام".

وقالت كوريل إن التصريحات التي نُسبت لها في بعض الوسائل الإعلامية، والتي زعمت أنها قللت من أهمية المشاهد العربي، نُقلت بطريقة خاطئة تمامًا. وأشارت إلى أنها تلقت سؤالًا حول بث المسلسلات التركية، وردّت بالقول إنها تُشاهد في العديد من الأماكن حول العالم.

وبيّنت كوريل أن هذا الرد نقلته بعض المواقع الإخبارية على أنه عدم اكتراث بالمشاهدين العرب، وهو ما لم ولن تقصده على الإطلاق.

وأضافت النجمة التركية أن "لمشاهدينا العرب معزةّ كبيرة بالنسبة إلينا، مثلهم مثل مشاهدينا الآخرين الذين يشاركون قصصنا في مختلف أنحاء العالم".

واشتهرت "كوريل" بدور "شهرزاد" في المسلسل التركي "ويبقى الحب" الذي حظي بشعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية مابين عامي 2006 و 2009 في تركيا والعالم العربي وبلدان أوروبا الشرقية.

كما ظهرت على الشاشة أيضًا بدور "فريدة" في مسلسل "القبضاي" سنة 2012 والذي حظي كذلك بنسب مشاهدة عالية جدًا.

وفي الوقت الراهن، تُشارك "كوريل" في بطولة مسلسل "أنت وطني"، مع زوجها النجم التركي "خالد أرغنش"، المعروف في العالم العربي باسم "السلطان سليمان".

وكانت مجموعة mbc أعلنت مطلع مارس/آذار المنصرم، وقف بث الدراما التركية على قنواتها، رغم أنها تحظى بنسبة مشاهدة عالية في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنه تم وضع كافة الأعمال الدرامية التركية خارج القنوات المنتمية إلى "mbc" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورفض حايك التطرق إلى هوية مَن يقف تحديداً خلف هذا القرار أو الجهة المباشرة التي اتّخذته، داخل المؤسسة أو خارجها.