أغنية جديدة من كلمات قالن تعيد طاطلسيس إلى الغناء بعد توقف لسنوات

بعد 7 سنوات من التوقف عن الغناء، لتعرضه لمحاولة اغتيال، يعود المطرب التركي الشهير محلياً وعالمياً، إبراهيم طاطلسيس، للغناء مجدداً، متحمساً من دحر الإرهابيين في عملية "غصن الزيتون".

طاطليسيس كان قد تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها، ولكنها تركت أثراً فيه بشلل جزئي، ليتوقف عن الغناء، إلا أنه شارك مؤخراً في زيارة للقوات المسلحة، الشهر الماضي، برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الإعلام التركي، فإن المطرب الشهير، يغني لعملية "غصن الزيتون" التي جرت في منطقة عفرين شمال سوريا، واستهدفت الإرهاربيين، أغنية كتب كلماتها المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، وترافقه في الغناء المطربة الشهيرة وملكة الجمال السابقة سيبال جان.

وكان قالن قد أفاد في تصريحات سابقة عن تأليفه كلمات الأغنية بأن "الجنود يستحقون هذا الجهد"، حيث يعرف عن قالن شغفه بالفن، فيما لم يتم ذكر موعد بث الأغنية بعد.

وبحسب المعلومات التي نقلتها الصحف التركية، فإن الفنان التركي دخل استديوهات التسجيل للمرة الأولى بعد هذه السنوات، وجرى تصوير فيديو كليب للأغنية التي وجهت للشهداء وذويهم، ووصفت بأنها جميلة ومؤثرة.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة في "غصن الزيتون" من استكمال تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 58 يومًا على انطلاق العملية.