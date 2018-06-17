ماذا قالت نانسي عجرم عن إسطنبول قبل إحياء حفلتها الفنية؟

قالت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، إنها تحب "إسطنبول الجميلة كالعادة"، وهو الأمر الذي دفعها لإحياء حفل في المدينة التركية العريقة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به للأناضول قبيل بدء حفلتها في إسطنبول، مساء السبت، حيث تقضي إجازة عيد الفطر في تركيا على هامش الحفل الفني.

وأضافت عجرم: "أنا سعيدة لكوني في إسطنبول، وهي ليست المرة الأولى التي أكون فيها، وإن لم تكن لي حفلة فيها، أحب أن آتي إليها".

وأوضحت كاشفة عن مشاعرها: "أحب أن أغني في إسطنبول، أحب أن آتي سياحة إليها، وإسطنبول جميلة كما العادة".

عجرم أكدت محبتها لتركيا وإسطنبول بقولها "عندما تكون لي حفلة غنائية في بلد أحبه أوافق فورا، وتصادف أن الحفلة هذه تزامنت مع عيد الفطر وكنت سعيدة جدا".

وزادت: "وصلت أمس وتجولت في الشوارع التي تجاور الفندق الذي أقيم فيه، وهذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها هذه المناطق، وان كانت هناك مناطق كثيرة لا أعرف أسماءها".

وخاطبت عجرم جمهورها في ختام حديثها بالقول: "بداية أعايدهم وأقول لهم كل عام وهم بخير، ونتمنى ان تكون كل أيامهم أعياد، وأن تكون أعياد العالم العربي كلها أعياد خير، وأن يتابع جمهوري كل أعمالي".

وفي وقت سابق من مساء السبت، أحيت المغنية اللبنانية المشهورة نانسي عجرم، حفلا فنيا التقت فيه مع عشاقها في مدينة إسطنبول، بثاني أيام عيد الفطر السعيد، بعد غياب 6 سنوات عن تركيا.

وبحضور المئات في إسطنبول، قدمت عجرم في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها التي اشتهرت بها، الأمر الذي أثار إعجاب الحاضرين.