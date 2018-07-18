المطربة البريطانية آن- ماري تحيي حفلاً غنائياً بأنطاليا التركية

أحيت المطربة، وكاتبة الأغاني البريطانية، آن-ماري روز نيكولسون، مساء الثلاثاء، حفلًا غنائيًا بمدينة أنطاليا التركية(جنوب)، التقت خلالها بجمهورها من الأتراك وغيرهم.

وأحيت نيكولسون حفلها في أحد الفنادق بالمدينة التركية، وقدمت خلالها سلسلة من أشهر أغانيها التي لاقت استحسان الجمهور الكبير الذي حضر الفعالية الفنية.

وبدأت المطربة البريطانية الحفل موجهة لجمهورها عبارة "مرحبًا بكم في أنطاليا" باللغة التركية، مؤكدة لهم سعادتها لتواجدها في أنطاليا، وأنها زارت تركيا من قبل، ولن تقطع الزيارات لها مستقبلًا.

استمر الحفل لما يقرب من الساعتين، وحضره نحو ألفين من الجماهير التركية وغيرهم من الأجانب.

وقبل يومين من الحفل وصلت نيكولسون أنطاليا، وتمكنت من إجراء جولة بها من الجو من خلال مروحية طافت بها في كافة أرجاء المدينة.