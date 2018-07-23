تركي يصنع من "الحمص المُحمص" أساور وسبحات

في "شارع الفن" بمدينة جوروم وسط تركيا، يعرض "مصطفى دمير بنجه"، حُلياً مصنوعة من القضامة (الحمص) الملفتة للأنظار، مثل السبحات والقلادات.

وفي تصريح للأناضول، قال دمير بنجه، إنه يهوى تصميم الحلي والهدايا التذكارية، وخاصة السبحات.

وأوضح أنه قرر تقديم شيء مميز لزبائنه، ولذا لجأ إلى استخدام حبات القضامة ( الحمص المُحمص) التي تشتهر بها ولاية جوروم.

ولفت إلى أن المارون من شارع الفن، يندهشون لدى رؤيتهم الإكسسورات المصنوعة من القضامة، المعروضة على واجهة محله، مثل السبحات والقلادات والأساور.

وأضاف: "يسألونني فيما إذا كانت قضامة حقيقية أم مصنوعة من البلاستيك".

وأكد أنه يستخدم حبات القضامة الحقيقية في صنع الأكسسورات والهدايا التذكارية، التي تلقى اقبالا كبيرا.