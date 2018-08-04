مُقعد تركي يبدع بفن الرسم على البيض وعينه على موسوعة غينيس

لم تمنع الإعاقة الجسدية التركي حميد حيران، من الإبداع في فن النحت والرسم والنقش على بيض الدجاج منذ 20 عامًا.

وتعرّض حيران (62 عاما) المقيم في العاصمة أنقرة، لحادث عمل أصبح على إثره معاقًا لا يقوى على المشي منذ 30 عامًا.

وعقب الحادث، وحتى يتخلص من أوقات الفراغ، وجّه "حيران" اهتمامه نحو فن النحت والرسم والنقش على البيض.

وفي حديثه للأناضول، أكد عزمه دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، موضحًا أن الفنان الباكستاني "جيجين س كومار" حطّم رقمًا قياسيًا عبر فتح 7 آلاف و500 ثقب على بيضة، ودخل اسمه الموسوعة.

وقال: "أبذل قصارى جهدي كي أسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، تركت كومار خلفي من خلال فتح 8 آلاف و708 ثقبًا صغيرًا على بيضة دجاج واحدة".

وبيّن أنه عضو في الجمعية العالمية لفن الرسم على البيض، مضيفا: "أشارك أعمالي هناك".

وتابع: "أنا أول شخص تركي يدخل موسوعة فن الرسم على البيض في البلاد، لذا أنا فخور بنفسي".

وتتنوع أعمال حيران بين النقش على البيض، وكتابة أسماء وعبارات، والنحت عليه.