أليسا تشرك محبيها بأولى خطواتها في مواجهة السرطان



في خطوة جريئة، أعلنت المغنية اللبنانية إليسا عن أنباء معركتها مع السرطان لجمهورها ومحبيها المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وهم بالملايين.

وهي خطوة غير معتادة في جزء من العالم مازال المرض فيه يعد شأنا خاصا ومحظورا إلى حد كبير.

وقد نشرت الفنانة مقطعا مصورا على تويتر يبدأ بامرأة داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي وأحدهم يقول إنها مرحلة مبكرة من سرطان الثدي ثم يستمر ليعرض المغنية البالغة من العمر 45 عاما في عدة أوضاع في مستشفى، يحيط بها أطباء وأصدقاء. ويتضمن أيضا صوت إليسا وهي تتحدث عن معركتها.

كان الرد غامرا من المعجبين والمشاهير والسياسيين في أنحاء العالم العربي الذين نشروا تدوينات وتغريدات وأعادوا نشر رسائل الدعم.

هذا وقد حظي المقطع بأكثر من 7 ملايين مشاهدة من المعجبين والداعمين منذ نشره الثلاثاء.