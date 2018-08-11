فنانون من 17 دولة عربية يشاركون في معرض للفنون التشكيلية بإسطنبول

انطلق في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، معرض للفنون التشكيلية، تحت شعار "معًا للنهوض بالثقافة والفنون"، بتنظيم من شبكة "فنانون حول العالم"(غير حكومية).

وفي المعرض الذي يجري تنظيمه بفندق "جرين بارك"، في القسم الآسيوي من إسطنبول، يشارك نحو 170 فنان، منهم 163 من 17 دولة عربية، وخمسة أتراك، واثنان من السويد والبوسنة.

ويعتبر المعرض فرصة لإقامة الفنانين والأدباء والرسامين معرضهم تحت سقف واحد، ما يسهم في مد جسور التواصل بين الدول العربية وتركيا، وتقديم عدد كبير من الرسومات التشكيلية، وبحسب المنظمين.

ويقدم المعرض نحو 133 لوحة تشكيلية ما بين تاريخية وثقافية ودينية، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين التشكيلين، بالإضافة إلى عشرات الشعراء والأدباء والرسامين، من الدول العربية وتركيا.

ومن المقرر إقامة العديد من الندوات الأدبية والفعاليات الفنية على هامش المعرض، بالإضافة إلى رقصة السماح (المولوية)، واستعراض للتراث والفلوكور الفلسطيني.

ويرعى المعرض، الذي تنتهي فعالياته غداً الأحد، الجمعية العربية (تركية غير حكومية مقرها إسطنبول).

وقال "متين توران"، رئيس الجمعية العربية "أقمنا هذا المعرض الفني، بالتشارك بين العرب والأتراك، للمساهمة في مد جسور التعاون ما بين الفنانين العرب والأتراك، بالإضافة لزيادة التواصل والانفتاح فيما بينهم".

وأضاف: "أهم الدول المشاركة سوريا ومصر والسعودية، وسيستمر برنامجنا لما بعد المعرض من خلال التجول في مدينة إسطنبول، وزيارة العديد من الأماكن السياحية".