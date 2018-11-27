لوحات خط مضيئة.. آخر صيحات الخطاطين في نوشهير

تشتهر تركيا بالخط والخطاطين. والخط فن لا ينضب وهو في تطور مستمر. ومؤخراً عمد خطّاطون أتراك إلى دمج طلاء الفوسفور المضيء ببعض أعمالهم الفنية فكانت النتيجة تحف فنية تجمع بين مهارة الخطاط وروعة الإضاءة في الظلمة.

ففي مركز كبادوكيا للأشغال اليدوية بولاية نوشهير، وسط تركيا، تمكن خطاطون أتراك من دمج طلاء الفوسفور المضي في رسوماتهم على الأواني الخزفية.

وتقوم مادة الفوسفور في إضاءة اللوحات في الظلمة؛ ما يضفى على اللوحة والمكان رونقا فريدا.

ويعتزم الفنانون الأتراك عرض لوحاتهم على السياح الزائرين للمناطق الأثرية.

وفي حديث للأناضول، لفت الخطاط والنحات التركي كوراي تويسوز إلى استفادتهم من التكنولوجيا في تطوير أعمالهم.

وقال تويسوز: "نطلي أرضية اللوحة بالفوسفور، ثم نرسم لوحاتنا، ونخط كتاباتنا على القطعة، تقوم الطبقة السطحية بتخزين الضوء، وفي الظلمة تبدأ المادة بالتوهج".

هذه التحف تلقى إقبالا كبير عند السياح القادمين من البلاد العربية والشرق الأقصى.