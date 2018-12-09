لمسة فنان تركي تحول بقايا السيارات إلى قطع فنية

تمكّن الفنان التركي مروان ألتن أورك، من صناعة العديد من مجسمات الحيوانات، مستخدما فيها عشرات آلاف قطع الخردة.

وأبدع ألتن أورك، في صناعة غزال، مستخدما 50 ألف قطعة من الخردة.

كما صنع ألتن أورك من الخردة حصانًا بارتفاع 3 أمتار، مستخدمًا 30 ألف قطعة من الخردة. إضافة إلى كلب وسلحفاة ودجاجة وغيرها.

ويقول ألتن أوك،: "أحب إعادة صناعة القطع المعدنية، وتشكيلها في هياكل جديدة، بدلا من إلقاءها في القمامة".

وأشار إلى أنه يلجأ، في صناعة مجسماته، إلى بقايا السيارات والدراجات الهوائية والنارية غير الصالحة للاستخدام، وأدوات الطعام.







