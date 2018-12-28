كارتال.. مصممة أزياء تركية عالمية ترفض كافة أشكال التحيز

زينب كارتال اسم لامع في عالم الأزياء وهي واحدة من أنجح المصممين الأتراك. وقد اعتلت تصاميمها السجاد الأحمر بما ارتداه الفنانون المشهورون عالميا من خيرة تصاميمها، أمثال الليدي غاغا وكايلي مينوغ.

ودخلت كارتال، ومقر شركتها في المملكة المتحدة، التاريخ باعتبارها مصممة الأزياء الوحيدة في العالم التي قامت بتنظيم عرض للأزياء في البرلمان البريطاني. ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاحها العالمي، واجهت كارتال التحيز لكونها مواطنة تركية.

وعلى هامش الحوارات الثقافية التي نظمتها بلدية "كوجوك تشامليجا"في اسطنبول، تحدثت كارتال عن مسيرتها المهنية والعقبات التي تواجهها كمصممة تركية. وقالت إنها لم تنسَ جذورها رغم أنها مصمّمة معروفة عالميًا وتعمل مع نجوم العالم.

وأوضحت كارتل بالقول:

"لقد عملت كمديرة لمدة 19 عامًا في تركيا، ولكن عندما انتقلت إلى المملكة المتحدة، كنت دائمًا خيارًا ثانيًا للشركات مقارنةً بالفرنسيين أو البريطانيين باعتباري مواطنةً تركيةً. بعد انتقالي إلى المملكة المتحدة، أدركت أهمية مفهوم الوطن، وما الذي يعنيه أن تكون تركياً. نحن الأتراك، تاريخنا غني وحافل ولا يوجد لدينا ما نخجل منه. أنا أول مصممة أقيم عرض أزياء في البرلمان البريطاني".

وترى كارتال أن العمل الجاد وعدم التخلي عن الطموحات يشكلان مفتاح النجاح الحقيقي.

و أضافت: "أنا المصمم الرسمي لقناة بي بي سي. وليدي غاغا فنانة يتمنى كل مصمم في العالم العمل معها، وقد نجحت أنا في ذلك. لديها مكان خاص في قلبي. لقد كانت تدعمني منذ اللحظات الأولى لتعارفنا".

وكانت كارتال قد قدمت علامتها التجارية إلى عالم الموضة في عام 2013، بعد أكثر من 20 عامًا من الخبرة في صناعة الأقمشة ضمن مجالات عديدة بما في ذلك النسيج والتصميم والإنتاج والتسويق.

وينجذب عشاق تصاميم كارتال بالإظهارات الحديثة للأزياء والصور الظلية الأنيقة التي تجسد تصاميمها، كما أن معظم المشاهير الأمريكيين والبريطانيين يبحثون عن تصاميمها بشغف.

في العام الماضي، تصدرت كارتال عناوين الصحف بأخبار مجموعتها الخاصة التي تركز على الديمقراطية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. وقدمت كارتال مجموعتها المكونة من 20 قطعة في السفارة التركية في لندن.

وكان الجزء الأكثر تميزًا في المجموعة هو الثوب الذي تم صنعه من صور التقطت ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة.

كذلك خاطت كارتال بيديها 251 زهرة من القرنفل في ذكرى الشهداء الذين سقطوا في 15 يوليو / تموز الذين قضوا دفاعاً عن حقوق تركيا الديمقراطية.