نجوم مسلسل "قيامة أرطغرل" يتحدثون عن علاقتهم بالجمهور العربي

أجرت وكالة الأناضول مقابلات مع عدد من نجوم مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير خلال زيارة لأحد مواقع التصوير قرب إسطنبول، أعربوا فيها عن سعادتهم الكبيرة لمحبة الجمهور العربي للمسلسل، مؤكدين سعيهم الدائم للتواصل معهم بمختلف الوسائط خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحدث النجوم عن أدوارهم وسير عمل المسلسل ومشاعرهم ومستقبل أدوارهم.

سلجان هاتون:

الممثلة ديدم بالجن، التي تلعب دور سلجان هاتون، تحدثت عن المسلسل ودورها بقولها: "مسلسل قيامة أرطغرل يشكل نقطة تحول في حياة أي ممثل، وكان بالنسبة لي في الدور الذي لعبته نقطة تحول كبيرة".

وأضافت: "مثلت موسمين كاملين (الأول والثاني)، وكنت قد تدربت بشكل كبير على المشاهد التي شاركت فيها، وهذا المسلسل مهم بالنسبة لي، وبعد موسمين من الانقطاع، عدت للمسلسل (الموسم الخامس الحالي)".

وردا على سؤال حول مشاعرها بهذه العودة، قالت: "جعلتني أشعر وكأني أعود إلى عائلتي مجددا، وجعلتني أشعر بحماسة شديدة لا يمكن التعبير عنها، وكلما آتي لموقع التصوير أحس كأني خرجت منه اليوم السابق، وهو من أجمل ما يمكن أن يصادفه ممثل في حياته الفنية".

وعن دورها في الموسم الخامس الحالي، أفادت: "سلجان هاتون أنهت دورها في الموسم الثاني، بوصولها لدرجة جيدة من النضج".

وأكملت: "لكن مرت فترة طويلة، وفي الوقت الذي كانت فيه ترغب بأن تكون أما، تعود للقبيلة مع ابنها، مع الهموم التي ترافقها وزوجها (غون دوغدو) حوصر من قبل المغول، لتهرب طالبة المساعدة من أرطغرل".

وزادت: "كما أن هناك نسبة من النضج في شخصة سلجان، تبقى شخصية ثابتة، فهي لن تتغير تجاه قبيلتها والأعداء، لكن كما عهدناها لها مشاكلها المعروفة التي تميزها، وتقارب كل شيء بالحيطة والحذر".

وعن مستقبلها في المسلسل لاحقا، مع انتهاء سلسلة "قيامة أرطغرل"، وبداية سلسلة "قيامة عثمان غازي"، أشارت إلى أن "مستقبل الشخصية غير معروف، سيكون هناك تجاوز في الفترة الزمنية بالموسم المقبل، ولذا الشخصية لن تدوم".

واستدركت مازحة: "قد يكون لسلجان ابنة تستمر معها"، لتضحك وتعلق: "كل شيء متعلق بشركة الإنتاج لذا مستقبل مشاركتي في المسلسل غير معلوم".

وحول تفاعل العالم العربي معها والإعجاب والاهتمام الذي لقيته، قالت: "في الفترة التي مثلت بها حظيت باهتمام ليس فقط في الدول العربية، بل عندما زرت بريطانيا لاحظت إقبالا كبيرا من المعجبين وكذلك في اليونان وألمانيا".

وأردفت: "في كل مكان ذهبت إليه عرفت أن قيامة أرطغرل لا يخاطب جهة محددة، بل يخاطب عدة جهات، وهو أمر جميل، مسألة الإعجاب هذه مهمة جدا".

"العالم العربي اهتم بشكل كبير بمتابعة المسلسل، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تصلني ردود الأفعال بشكل أكبر، وفي كثير من الأحيان أسعى للإجابة على أسئلتهم واهتماماتهم، وعندما يسمعون بأي زيارة لي، يهتمون بها وهو أمر جميل"، هكذا أضافت.

وعن علاقتها بالشخصية التي تمثلها، أكدت: "شخصيتي بالحياة مختلفة خاصة بالنسبة لفرق الفترة الزمنية، ربما لو قارنا الأمر بمسلسل يتناول الحياة المعاصرة يمكن المقارنة، ولكن هناك فرق، وبحسب الفترة الزمنية فآلام سلجان وديدم لا يمكن أن تلتقي نهائيا".

وختمت بالقول "شخصية سلجان أضافت لي تحمل المسؤولية والانتظام، وأتمنى أن يستمر انعكاس ذلك على شخصيتي بشكل مستمر".

بامسي آلب:

الممثل نورالدين سونماز الذي يجسد دور قائد المقاتلين "بامسي"، الذراع اليمين لـ"أرطغرل" في المسلسل وأحد الأدوار الأساسية منذ خمسة مواسم.

استهل "سونمار" الحديث عن شخصية بامسي في هذا الموسم، ومشاكله مع ابنه المهتم بالعلم بدلا من ساحات القتال عكس أبيه، قائلا: "في الموسم الأخير بعد أن تقدم بنا العمر بتنا مجبولين على موضوع القتال والحرب، ونقدم امتحانا للنفس مع أبنائنا".

وأضاف: "أرطغرل امتحن نفسه مع ابنه غوندز، وشاهدنا ما حصل من بلاء تعرض له، فيما بامسي العاشق للقتال، ابنه ليس مثله، لذلك تحصل بينهما صدامات ودية جميلة، لنرى إلى أين ستصل".

وعن دوره هذا الموسم بالبقاء في القبيلة بجانب عائلته، أفاد: "لا أعتقد أن بامسي كان ملتزما بالبقاء في القبيلة بشكل أكبر، لكن هناك مشاهد تظهر أنه متواجد في القبيلة لحمايتها، كما يجب إظهار العلاقات العائلية في المسلسل".

وزاد: "بامسي في القبيلة وهو قائد المقاتلين، وعندما يذهب المقاتلون لساحات القتال هناك من يتوجب عليه حماية القبيلة ويتم تكليفه بالأمر، وهو يطيع الأوامر التي يتم تكليفه بها".

وفيما يخص الحفاظ على لياقته البدنية للاستمرار بتحديات دوره، أوضح: "منذ 20 عاما وأنا أمارس رياضة التاي تشي الصينية ولم أتركها ابداً".

وتابع: "لدي مدربين خاصين، وكل هذا التدريب يتم في الطبيعة وليس في القاعات، وتتضمن تقنيات التنفس بعمق، وهذه الرياضة مستمرة وستتواصل العمر كله".

هذا ومعروف عن سونماز حس الفكاهة والدعابة الذي لم يفارق دوره في المسلسل أيضاً، وهو جزء من حياته بحسب قوله.

وعن ذلك قال: "لدي حس الفكاهة، وأعمل على دغدغة الناس، لكن هل أنا مثل بامسي، يجب سؤال الأصدقاء، لدينا شيئين مشتركين أننا مستقيمين، نتحدث كما يأتي في قلبنا، وبامسي محبته جنة، وغضبه جهنم، ونور الدين هكذا".

وتابع: "قبل هذا المسلسل كنت في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ومع هذا العمل ذهبت لقطر والكويت. وبعد شهرة المسلسل، لمست الاهتمام الكبير به في العالم العربي وفي بعض الأوقات وجدت اهتماما أكبر مما لقيه في تركيا وهو أمر ملفت للنظر".

ومتحدثا عن مستقبله في المسلسل، قال: "أرغب في أن استمر بالعمل بشخصية بامسي الحكيم صاحب اللحية الطويلة". ليستدرك لاحقا بالضحك: "هذا الموسم سيكون نهاية موسمنا، وسيتم الانتقال لعثمان غازي، وأعتقد أننا قدمنا شعلة جيدة سيستمر بها فريق عمل المسلسل المقبل، وهو أمر جميل جدا".

تورغوت آلب:

الممثل جنغيز جوشكون، يجسد دور المقاتل "تورغوت ألب"، وهو أحد العناصر الأساسية في المسلسل.

في حديثه للأناضول، قال "جوشكون" معلقا على النجاح الكبير للعمل الفني: "من له حب واحترام وصدق في عمله، فذلك يسبب له نجاح أي عمل".

وحول سر لياقته البدنية وقوته في حمل الفأس، بين أنه "في الحياة المعاصرة، تورغوت شخصية قوية يقابلها عنصر في فرق القوات الخاصة، ولدي تاريخ طويل في الرياضة، إذ لعبت لسنوات طويلة كرة السلة، وأمارس الرياضة، وأهتم بالفنون القتالية".

وتابع: "الزمن الذي يزيد على التصوير أمضيه في التدريب ووقت الفراغ أمضيه في التدريب، لأنه يتوجب علي المحافظة على لياقتي البدنية، بسبب لعبي للدور".

تورغوت تحدث عن حقيقة مشاهد التصوير والحوادث التي تحصل معهم أثناء تصوير المعارك، وهو ما بدا واضحا على يده، حيث قال: "ما يحصل في التصوير ليس لمجرد التجسيد وحسب، بل لتقريبه إلى الواقع قدر الإمكان، ولهذا نتعرض لحوادث متعددة".

وزاد: "الجرح في يدي حاليا بسيط قياسا للحوادث التي عشناها، وأنا شخصياً خلال السنوات الخمس السابقة، تعرضت لعدة حوادث".

ومضى قائلا: "المشاهدون المعجبون بالقتال بالفأس والحركات التي أقوم بها، لا يعرفون أنني على سبيل المثل خلعت ساعدي ذات مرة خلال التدريب، وسقطت من الحصان وعانينا من عدة حوادث، وهي بالنسبة لنا مجرد توابل تضاف على الوجبة".

وعن التأثير والتأثر المتبادل بين شخصيته التي يؤديها، وشخصيته الحقيقية، قال: "بالطبع هناك تأثير ولا بد أن يكون في خصائل الدور الذي تلعبه ما يلتقي بشخصيتك، وهذا حصل معي. مع التأكيد أن جنغيز جوشكون لديه حياته الخاصة مختلفة عن تورغوت ألب".

وردا على سؤال هل سيدخل قلب المقاتل تورغوت أي حب جديد في موسم هذا العام، بعد أن فشل مرتين بالمواسم السابقة، أجاب: "تورغوت ألب لم يجد حبه حتى الآن، وغير معروف أن كان سيبقى كذلك في المسلسل، وهو منوط بأسرة العمل".

وأردف: "نعمل بصعوبة للانتهاء من تصوير الحلقات. أحياناً تصل السيناريوهات اليوم، والتصوير يكون في اليوم التالي، فلا أعلم ماذا سيحدث في الحلقة التالية، ولكن بالفعل تورغوت ألب أحب مرتين ولم يصل للنهاية، وبعد الآن ماذا سيحصل لا أعلم".

وعن الاهتمام الذي حظي به من العالم العربي، قال: "ذهبت إلى قطر ووجدت اهتماما ومحبة كبيرة هناك، وتصلنا رسائل العالم العربي ومحبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والناس ونحن سعداء بذلك".

وختم بقوله: "هو مسلسل لم ينجح في الشرق الأوسط وحسب، بل بكل أنحاء العالم، وتأتيني الرسائل من الشرق الأوسط والبلقان، ومن كثير من البلدان، وهو يدعوني للسعادة والفخر".