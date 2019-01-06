إحالة المطربة شيرين للتحقيق في ثاني اتهام بـالإساءة لمصر

أحال النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم السبت، بلاغًا يتهم المطربة "شيرين عبد الوهاب" بـ"الإساءة لمصر" للتحقيق، في ثاني اتهام من نوعه خلال عام.

ووفق وسائل إعلام محلية، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ ضد شيرين، يتهمها بتكرار أخطائها ضد بلادها بالادعاء أنها "خسارة في مصر" في إحدى حفلات رأس السنة بالقاهرة.

وقالت المصادر ذاتها إن البلاغ تم إحالته إلى إحدى النيابات للتحقيق فيه.

ولم يصدر عن النائب العام أو شيرين أي تعقيب بشأن إحالة الأخيرة للتحقيق.

وفيما تحدثت تقارير صحفية عن أزمة تواجه شيرين بسبب تصريحاتها الأخيرة، أوضح زوجها المطرب حسام حبيب، في تصريحات صحفية، أنها لم تقصد أية إساءة، وما قالته "أمر دارج على ألسنة المصريين".

وأوضح أن مشكلة في الصوت حدثت في حفل شيرين أثناء غنائها بإحدى حفلات القاهرة ما حال دون سماعها بشكل جيد من قبل الجمهور.

وأضاف أن شيرين اكتشفت أن عددًا من المرايا خلف المسرح هي المتسببة في انبعاث صدى الصوت، وعندما تأكد المحيطون بها من صحة ما ذهبت إليه قالت مازحة : "طلعت بفهم.. أنا خسارة في البلد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتفوه فيها المطربة المصرية بعبارات تثير الجدل، ففي حفل غنائي نهاية 2017، سخرت فيها من تلوث مياه النيل لأنها "تسبب البلهارسيا"، وهو التعليق الذي اعتذرت عنه، وعرضها لمحاكمة قضائية وصلت للحبس 6 أشهر قبل تبرئتها لاحقًا في فبراير/ شباط 2018.