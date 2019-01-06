طلاب الفنون اليدوية يصنعون تمثال ثلجي عملاق لبطل ملحمة "دده قورقوت" شمال شرق تركيا

يلفت تمثال ضخم من الثلج لبطل ملحمة "دده قورقوت"، أقدم ملحمة أسطورية للأتراك الأغوز، أعين المارّة في ولاية بايبورت شمال شرقي تركيا.

فمع حلول الشتاء في ولاية بايبورت -التي ترتفع عن سطح البحر 1550 مترا- تراكمت طبقات الثلوج في الولاية.

وقام أكاديميون وطلاب في قسم الفنون اليدوية في جامعة بايبورت، بصنع تمثال لبطل ملحمة "دده قورقوت"، أمام الجامعة.

واستخدم الأكاديميون والطلاب في صناعة التمثال 5 شاحنات من الثلج جاؤوا بها من أعالي الجبال.

واستغرقت صناعة التمثال، الذي بلغ طوله 5 أمتار، 3 أيام، ليتحوّل مع برودة الطقس إلى تمثال من الجليد.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، دخول كتاب ملحمة "دده قورقوت"، إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في العالم.

وملحمة "دده قورقوت" لعبت دورًا مهمًا في نقل ثقافة العالم التركي وهويته الثقافية عبر مئات السنين، وتناقلت الأجيال محتوى هذه الملحمة من حكايات وموسيقى وغيرها من المحتويات الأدبية، ما جعل الذاكرة الثقافية التركية تَبقى حيّة ومتّقدة.