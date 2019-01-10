في كليب أغنية تركية جديدة.. مستر جاد يبكي كارولين في قبر ثلجي

تقوم الممثلة الألمانية ويلما إيليس، الشهيرة عربيا باسم "كارولين"، بتصوير مشهد في فيديو كليب لأغنية تركية جديدة، ولم تتوان في سبيل ذلك عن الرقود داخل حفرة وسط الثلوج، لتجسيد دور فتاة متوفية وفق ما يقتضيه السيناريو.

الفنانة الشهيرة عربيا عبر دورها في المسلسل التركي المدبلج للعربية "على مر الزمان"، مثلت دور فتاة متوفية داخل حفرة قبرها وسط الثلوج، في ظل ظروف جوية صعبة، ليكون هذا الدور من أصعب الأدوار التي جسدتها، بحسب صحيفة "صباح" التركية.

وخلال الأيام السابقة، جرت عمليات التصوير في منطقة بولو- أبانت، بين إسطنبول وأنقرة، المرتفعة والمشهورة بثلوجها في الشتاء وبرودة الطقس.

وفي هذه الأجواء الصعبة والباردة، تم تصوير المشهد لكارولين (33 عاما) داخل حفرة على شكل قبر، بجانبها المطرب المعروب باسم مستر جاد، وهو يبكي على حبيبته.

والأغنية هي للمطرب مستر جاد الذي اشتهر في تركيا العام الماضي، بأغنية مشتركة مع المطرب إسماعيل يك، وحملت عنوان "Welcome to Turkey".

وتحمل الأغنية الجديدة عنوان "مكان الحب"، وغناها جاد بالاشتراك مع المطربة "نيران اونسال"، وينتظر عرضها اعتبارًا من 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

أما مسلسل "على مر الزمان" المدبلج للعربية، فيروي حقبة من تاريخ تركيا، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وحظي بمتابعة واسعة في العالم العربي.