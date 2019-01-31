لمسات فنان تركي تحول أوراق الشجر إلى لوحات فنية

لمسات ساحرة تحول أوراق الأشجار إلى لوحات فنية جميلة تروي قصصا أو ترسم ملامح، أو تستعرض رموزا وأشكالا متنوعة.

لوحات تنبض على إيقاع الحياة بمختلف تفاصيلها وكواليسها، يرسمها منذ سنوات طويلة، الفنان التركي إسماعيل أردم، من خلال النقش على أوراق الشجر بفنون الخط اليدوي، وأشكال الحيوانات، والرموز المتنوعة.

رحلة شغف وعشق انطلقت منذ سنوات مرحلته الجامعية في ولاية أضنة جنوب شرقي تركيا، حيث بدأ أردم يولي اهتماما خاصا بالرسم والنقش على أوراق الأشجار والنباتات الجافة.





والواقع أن عشقه للرسم قد يكون سبق المرحلة الجامعية بكثير، مولعا بالرسم منذ صغره، إذ كان يرسم بأقلام الرسم والتلوين لغاية دراسته في المرحلة الجامعية.

وببلوغه مرحلة الماجستير، التحق أردم بدورات في فن التذهيب، والسراميك، والخط، والفنون اليدوية التركية التقليدية، لتبدأ من هناك رحلة الحفر والنقش على الورق والأخشاب والمعادن.

لكن في إحدى المرات، جالت بباله حين كان يقيم في السكن الجامعي، فكرة الرسم والنقش على أورق الشجر، فكان أن كثف من جهوده في هذا المجال، وخصوصا إثر انتهاء دراسته بمرحلة الماجستير في هندسة الكيمياء.





