فنان صيني يستعد لإطلاق أغنية ثانية للتغزل بتركيا

يستعد الفنان الصيني، "شياو تشانغ"، صاحب أغنية "سأرحل بك إلى تركيا الرومانسية"، لإطلاق أغنيته الثانية حول تركيا، في مارس/ آذار المقبل.

وينتج "شياو تشانغ" أغنيته المقبلة بتشجيع من السفير التركي لدى بكين، عبد القادر أمين، ويصور مقاطع لها في مدن إسطنبول، وكبادوكيا، وفتحية، وشانلي أورفة.

وبمناسبة تصوير تلك المقاطع، زار "تشانغ" موقع "كوبيكلي تبه" الأثري، جنوب شرقي شانلي أورفة، والمسجل في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقال الفنان الصيني، للأناضول، إنه سعيد جدا بوجوده في تركيا، وإنه أحبها كثيرا كباقي الصينيين.

وأوضح أن "الأغنية المقبلة تهدف إلى تعريف الصينيين أكثر بتركيا، وسأطلقها خلال الشهر القادم".

وتم إعلان 2018 عام سياحة تركيا في الصين، وهو ما أدّى إلى ارتفاع كبير في عدد السائحين الصينيين إلى تركيا، إضافة إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين.