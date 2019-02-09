تصاميم تركية وسورية من حران في معرض باستوكهولم

بتعاون تركي سويدي، جرى عرض عدد من التصاميم التي أنجزتها نساء من تركيا، ولاجئات سوريات، في معرض بالعاصمة السويدية ستوكهولم، تحت اسم "مجموعة تصاميم حرّان والأطلس التركي".

وأُقيم المعرض على هامش أسبوع ستوكهولم للتصميم، حيث شارك في افتتاحه قائم مقام منطقة حرّان التابعة لولاية شانلي أورفة، عمر فاروق جيليك، والمستشارة في السفارة التركية بستوكهولم أوزنور جونسون، إلى جانب عدد من المسؤولين الأتراك والسويديين.

وفي لقاء مع الأناضول، قال جيليك، إن هذه المنتجات ظهرت نتيجة جهود كبيرة من النساء السوريات اللاجئات، وزميلاتهن من منطقة حرّان.

وأضاف إن النساء أنتجن التصاميم بدعم من القائم مقامية في مركز دعم الأسرة، حيث اكتسبن فيها بعض الحرف، وشاركن في الحياة الاجتماعية.

وأشار إلى أن حرّان تحتضن حوالي 28 ألف لاجئ سوري، لافتا إلى اندماج السوريات بشكل جيد مع نظيراتهن التركيات.

وأوضح أن مجموعة المنتجات تضم نماذج عن الآثار التاريخية المُكتشفة في المنطقة، مثل الأطباق الخشبية، والسيراميكية، وبسط اللباد، والمنسوجات الجدارية.