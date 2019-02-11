حرفي تركي يرسم 2000 لوحة فنية تأثراً بأعمال فنانين

تمكن الحرفي التركي هاكان قامشلي بولاية أديمان جنوب شرقي البلاد، من رسم أكثر من 2000 لوحة فنية جميلة بعد تأثره بأعمال فنانين أثناء تأطير لوحاتهم لديه.

وأثناء عمله أجيراً في أحد محلات الزجاج، تأثر قامشلي بأعمال فنانين جاءوا لتأطير لوحاتهم (وضعها داخل إطار)، ما دفعه لرسم أكثر من 2000 لوحة زيتية دون تلقي أي مساعدة من أحد.

وخلال حديثه للأناضول، قال قامشلي (39 عاما) إن اهتمامه بالرسم بدأ منذ أن كان طفلا، وإنه تأثر كثيرا حين قرأ حياة الرسام الهولندي الشهير فينسنت فان غوخ.

وأوضح أنه رغم عدم تلقيه أي تدريب في الرسم، إلا أنه يرسم 3 لوحات أسبوعيا تثير دهشة وإعجاب زبائن المحل.