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غوتشي للأزياء تطلق حذاء "قذراً" بسعر خيالي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
Photo: Gucci Photo: Gucci

لا تتوقف دور الأزياء والتصميم عن تقديم كل ما هو غريب وخارج عن المألوف وغالي الثمن في الوقت نفسه.

وفي آخر "صرعة" لدار غوتشي الإيطالية، التي أطلقت مؤخراً حذاءً جديدا عبر موقعها الرسمي،

أما المميز في هذا الحذاء، فهو شكله، إذ يبدو متسخاً ومستعملاً حتى سماه المتابعون على الوسائط الاجتماعية "الحذاء القذر".

ومع ذلك يبلغ سعره حوالي 790 دولار أميركي، ما أثار جدلاً كبيراً بين الناس.


لكن مصادر في غوتشي قالت إن هذا الحذاء صيحة في عالم التصاميم الرياضية: "إنه يمزج الجلد مع القماش ويتميز بأشرطة تبدو كأنها قديمة وبلون يعطي فكرة أنه قذر نوعا ما، لأن فكرة التصميم مستلهمة من حقبة السبعينيات".

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