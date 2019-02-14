غوتشي للأزياء تطلق حذاء "قذراً" بسعر خيالي

لا تتوقف دور الأزياء والتصميم عن تقديم كل ما هو غريب وخارج عن المألوف وغالي الثمن في الوقت نفسه.

وفي آخر "صرعة" لدار غوتشي الإيطالية، التي أطلقت مؤخراً حذاءً جديدا عبر موقعها الرسمي،

أما المميز في هذا الحذاء، فهو شكله، إذ يبدو متسخاً ومستعملاً حتى سماه المتابعون على الوسائط الاجتماعية "الحذاء القذر".

ومع ذلك يبلغ سعره حوالي 790 دولار أميركي، ما أثار جدلاً كبيراً بين الناس.



لكن مصادر في غوتشي قالت إن هذا الحذاء صيحة في عالم التصاميم الرياضية: "إنه يمزج الجلد مع القماش ويتميز بأشرطة تبدو كأنها قديمة وبلون يعطي فكرة أنه قذر نوعا ما، لأن فكرة التصميم مستلهمة من حقبة السبعينيات".