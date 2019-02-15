روح الأناضول حاضرة بقوة في أسبوع الموضة في نيويورك

لوّن مصمم الأزياء التركي الشهير"هاكان أكايا" أسبوع الموضة في نيويورك، بتقديمه عرضين للأزياء بعنوان "غلام روك" و"المصممون الأتراك". تم تنفيذ العرض الأول في استوديو "الربيع" في 10 فبراير، بينما تم تنفيذ العرض الثاني بعده بيومين، وشارك فيه أربعة مصممين أتراك.

وكجزء من عرض "المصممون الأتراك"، تم عرض مجموعات أزياء لكل من المصممين "بوكيت أوزكالفالار باروت"، و"إيجة كافران"، و"غوكهان إلدينيز"، و"فرات نذير أوغلو".

من بين هؤلاء المصممين، أعدّ فنان النسيج المعاصر "فرات نذير أوغلو"، مجموعة من أزياء الرجال أطلق عليها اسم "ين"، وهي مستوحاة من منطقة الأناضول. لاقت هذه المجموعة إعجاب عشاق الموضة كجزء من أسبوع الموضة في نيويورك، وعكست أنماط ملابس الأناضول مع لمسة عصرية.

الفنان "نذير أوغلو"، الذي شارك في العديد من المعارض الدولية حتى الآن، استطاع من خلال مجموعته "ين"، عكس لمسات إبداعية معاصرة للعديد من التفاصيل الموجودة في ثقافة الأناضول.

هذا المصمم، الذي يعتبر اليوم، واحداً من مبتكري ومطوري فن النسيج المعاصر في العالم، قام بتصميم العديد من المنسوجات باستخدام نموذج سجادة الأناضول.

وفي حديثه لوكالة الأناضول، قال "نذير أوغلو"، إن مجموعة أزياء الرجال "ين" صممت خصيصًا لأسبوع نيويورك للموضة.

وتحدث عن موهبته، حيث بدأ اهتمامه بالنسيج يظهر في سن مبكرة، عندما كان تلميذاً في المدرسة الابتدائية، وأنه تعلم أن ينسج بدعم جده الذي ساعده على شراء نول.

في وقت لاحق تابع "نذير أوغلو" دراسة الموضة في الجامعة، ولكن تحول إلى قسم النسيج، الذي ظل مجال اهتمامه الرئيسي. وعلى الرغم من معارضة معلميه، فقد طوّر تقنيات جديدة في الحياكة وأنشأ العديد من الأعمال الفريدة.

وقال إن ورشات عمل متخصصة بالنسيج أُقيمت في كندا باسمه، مضيفًا أن بعض الأكاديميين في إسبانيا قد جربوا هذه التقنيات الجديدة أيضًا.

وقال: "إن أحدث ما ابتكر في مجال المنسوجات هو الفن التجريدي. حيث نجمع الخيوط جنبًا إلى جنب ونخلق أنماطًا وموجات. هذا نوع من التعبير. لقد تم عرض الأعمال التي نسجتها حتى الآن في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمكسيك، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وكوريا، والأرجنتين، وألمانيا، وليتوانيا".

وأشار "نذير أوغلو" كذلك إلى أن الصور الشخصية لها مكان مهم في عمله، مما يفسر قيامه مؤخراً بنسج صورة الملكة إليزابيث الثانية. وأوضح أنه دأب العمل على هذه الصورة لمدة ست ساعات في اليوم على مدى شهرين، وأنه يتمنى أن يقدم الصورة للملكة بطريقة أو بأخرى. وقال إنه ابتعد عن الموضة لسنوات عديدة، لكن عرضه المميز في أسبوع الموضة في نيويورك، منحه شعوراً عارماً بالسعادة.

وذكر أنه أنهى تحضيراته للمشاركة في أسبوع الموضة قبل بضعة أسابيع، مضيفًا: "في غضون أسبوعين، أنجزت مجموعة أزياء الرجال "ين". أنا أستوحي أعمالي من تقنية نسج السجاد في الأناضول، لكن أعمالي معاصرة. في الواقع، للوهلة الأولى يبدو تصميمي خالياً من أية إشارة للأناضول، إذ ليس هناك شكل بساط ولا ألوان الأناضول، ولكن يمكن للناظر أن يتلمس هذا الشعور في نفسه وقلبه، شعور بكرم ضيافة الأناضول".

وأضاف: "أعتقد أن الهدف الرئيسي للتصميم ليس جمالياً بل وظيفياً. الجماليات تأتي لاحقاً. ففي تصميم البنطلونات، أظهرت الشروال، بتصميم مشابه لتصميم البنطلونات الضيقة، بالرغم من أنه بنطال ذو تفصيلة واسعة. هذه المجموعة مستوحاة من الأناضول وتتحدث عن الأناضول، لكنني لا أتطرق أبدا لموضوع الأناضول، والمجموعة لا تصرخ بأنها من الأناضول، مع ذلك، فالأناضول في جوهرها وشعورها".

وقال "نذير أوغلو"، إنه متحمس للغاية لأن مجموعته ستكون في دائرة الضوء، وأكد عزمه على تحويل مجموعته إلى ملابس جاهزة.