تركي يمضي نصف قرن في فن النحت على حجر الإسبيوليت

يواصل النحات التركي أحمد شين (62 عاما)، ممارسة فن النحت على حجر الإسبيوليت منذ 50 عاما، في ولاية قونيا، وسط البلاد.

وتعلم أحمد هذا الفن لأول مرة عندما كان في عمر الثانية عشر، وذلك بغرض تغطية مصاريف الدراسة وقتها.

وأتاحت وزارة الثقافة والسياحة التركية، لأحمد فرصة المشاركة في العديد من المعارض الفنية، نُظمت ببلدان مختلفة، من أجل عرض منتوجاته من المنحوتات اليدوية، والتعريف بتركيا.

وفي حديثه للأناضول، عبر أحمد عن ارتباطه الكبير بممارسة فن النحت على حجر الاسبيوليت.

وقال: "وضع أسرتي المادي لم يكن جيدا، فاضطررت للعمل خلال طفولتي، وهو ما أتاح لي إمكانية تعلم هذا الفن".

وأوضح أن وزارة الثقافة والسياحة، أتاحت له في وقت سابق، فرصة التعريف بهذا الفن، عبر المشاركة في معارض نظمت ببلدان اليونان، وبلغاريا، والنمسا، بالإضافة إلى الصين، وقرغيزستان.

وأردف: "أبذل الكثير من الجهد لأجل التعريف بهذا الفن المجهول لدى العديد من الناس".

وتتنوع أعمال أحمد، بين النحت على أحجار الاسبيوليت الصغيرة، وتحويلها إلى أشكال مختلفة، وإلى سبحات يدوية وغيرها.