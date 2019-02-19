موشحات "يونس أمره " برفقة الباليه لأول مرة في عرض فني في إسطنبول

من المقرر أن تقدم فرقة إسطنبول للأوبرا والباليه، عرضاً للفنان "أحمد عدنان سايغون"، بعنوان "موشحات يونس أمره "، وذلك في 23 فبراير، وستكون الرقصات فيه من تصميم وإخراج "أوغور سايرك".

في عام 1943، أكمل "سايغون" موشحاته، مستخدمًا القصائد التي كتبها الشاعر والفيلسوف الشهير "يونس أمره" الذي عاش في القرن الثالث عشر. ويصف هذا العمل، الذي ألفه في أربعة أشهر ونصف، كأكبر خبرة فنية له. وهو أول موشح من تأليف موسيقي تركي، وقد أُقيم العرض في العاصمة أنقرة، في 25 مايو عام 1946 لأول مرة.

لقد نقل هذا العمل "سايغون" إلى مستويات دولية في فترة قصيرة من الزمن. واجتاح عرضه المسرحي العديد من المدن، مثل باريس، ونيويورك، وبودابست، وفيينا، وبريمن، وبرلين، وموسكو، والفاتيكان. بعد 55 عامًا، اجتمع الجمهور مرة أخرى في نيويورك وواشنطن ليشاهدوا ويستمتعوا بهذا العرض في عام 2012.

وسيتم الجمع بين "موشحات يونس أمره" و الباليه لأول مرة مع تصميم وإخراج "أوغور سايرك" و"نويان اشيك".

والعرض بذلك، سيكون الأول في العالم، حيث سيشاهد عشاق الفن في اسطنبول راقصين وجوقة وعازفين منفصلين لأوبرا وباليه، معاً على المسرح هذه المرة.