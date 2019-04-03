نفدت التذاكر بدقيقة ونصف.. "روميو وجولييت" مجددا في أنقرة

يقام على مسرح دار أنقرة للأوبرا والباليه الحكومي، الخميس، عرض باليه بعنوان "روميو وجولييت" الذي يروي قصة حب مستمدة من أعمال الكاتب البريطاني العالمي، وليم شكسبير.

وبعد عمل دؤوب استمر لعام ونصف، أجرى أعضاء الفرفة، الأربعاء، بروفة للعرض الذي ألّف لوحاته الراقصة، مدير دار أنقرة للأوبرا والباليه، فولكان أرصوي.

وقال أرصوي للأناضول، إن أعضاء الفرقة في غاية الحماس لتقديمهم عرض "روميو وجولييت" مجددا على مسرح دار أنقرة، بعد غياب استمر 17 عاما، برفقة ألحان من تأليف الموسيقار الروسي الشهير "بيتر إليتش تشايكوفسكي".

وأشار إلى أن تذاكر العرض نفدت في غضون دقيقة ونصف فقط، معربا عن توقعاته بأن يحطم العرض الأرقام القياسية العالمية في عدد المشاهدين.

ولفت إلى أن المصمم التركي سيفتاج دميرير أعدّ الأزياء الخاصة بالممثلين، بما يتناسب مع الأزياء التي كانت سائدة في الحقبة التي ذكرها شكسبير في روايته.

ويقام العرض الخميس وفي 13 و25 أبريل/ نيسان الجاري على مسرح دار أنقرة للأوبرا والباليه الحكومي.