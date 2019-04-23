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فنان تركي يحيي حفلاً موسيقياً في أعزاز السورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.04.2019 22:41
آخر تحديث في 24.04.2019 07:10
فنان تركي يحيي حفلاً موسيقياً في أعزاز السورية

استضافت المناطق المحررة شمالي سوريا، الثلاثاء، حفلة موسيقية للمطرب التركي مراد ككيللي، بمشاركة 5 آلاف طفل وعائلاتهم.

وأقيم الحفل برعاية هيئة الإغاثة التركية IHH، بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، في مخيم سجّو قرب مدينة اعزاز الحدودية مع تركيا.

وإلى جانب 5 آلاف طفل سوري وعائلاتهم، شارك في الحفل نائب والي "كليس" التركية هاقان ياوز أردوغان، ومسؤولون في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ومديرية التربية في ولاية "كليس".

وفي حديث للأناضول، قال "ككيللي" إنه سعيد لإقامته حفلة في اعزاز، وإن الفكرة راودته خلال زيارة أجراها إلى المنطقة قبل نحو شهر.

وأضاف أن الأطفال كانوا أكثر تضررا خلال الحرب السورية، وأن سكان المنطقة عموما يعانون ظروفا معيشية صعبة.

وأشار "ككيللي" إلى أنه رغب من خلال هذه الحفلة، في مشاركة الأطفال السوريين الفرحة التي يعيشها قرناؤهم في تركيا بمناسبة عيد "الطفولة والسيادة الوطنية".

وقدم شكره إلى جميع المسؤولين في هيئة الإغاثة التركية، الذين ساهموا في تنظيم الحفلة.

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