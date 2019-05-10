فتاة تركية تحتل المركز الثاني في مسابقة بيانو دولية في ألمانيا

احتلت طالبة تركية في الثانوية المركز الثاني في مسابقة موسيقية دولية أقيمت في ألمانيا بمشاركة متسابقين من 16 دولة.

وحصلت عازفة البيانو "عزرا تونا دايي" من ولاية غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد، على المركز الثاني في الفئة العمرية 15-18 عاماً، في مسابقة بعنوان "الألعاب النارية الموسيقية في بادن وورتمبيرغ"، التي عقدت في الفترة من 20 إلى 25 أبريل في شتوتغارت.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً، لوكالة الأناضول إنها تعزف على البيانو منذ ست أو سبع سنوات، وإنها تدرس عزف البيانو مع مدرستها "ريناتا بوبوفيتش تشافدار" منذ خمس سنوات.

وقالت "داي" إنها تعزف على البيانو لمدة ساعتين كل يوم، وكانت تحضر المسابقات الدولية من أجل تحسين مهاراتها. وقد شاركت سابقاً في مسابقات في بلغاريا وإيطاليا وألمانيا.

وأشارت عازفة البيانو الشابة إلى أنها تريد تمثيل تركيا في مسابقات أكبر في المستقبل، مضيفة أنها ترغب أيضاً في الحصول على منحة دراسية من معهد "لونغ آيسلاند" للموسيقى في الولايات المتحدة.

وقالت معلمة البيانو "تشافدار" إن طالبتها لديها القدرة الفطرية على تحريك أصابعها بسرعة كبيرة، وهي ميزة رائعة.

"تشافدار" لفتت إلى أن المنافسة في ألمانيا تتطلب من المتسابقين أن يعزفوا قطعاً موسيقية رفيعة المستوى، تم إعدادها من قِبل ملحنين ألمان ونمساويين.

وقالت: "لقد عملنا بجد. عملنا من خمس إلى ست ساعات في اليوم أثناء الاستعداد للمسابقة. أرى إمكانات جيدة في عزرا كعازفة بيانو وموسيقية".

وستشارك "داي" أيضاً في المسابقة الموسيقية الدولية "إكس ساف شاين سكاي"، التي ستُعقد في يناير في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، والتي تتضمن أعمال موزارت.