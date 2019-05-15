"أيدي الفن السبع".. معرض لأعمال أبرز الرسّامين الأتراك بأنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، افتتاح معرض للرسم، يضم لوحات لسبعة من أشهر الرسامين الأتراك وتلاميذهم.

وحمل المعرض الذي افتتح في دار معرض الفن الحديث(CerModern) ، بالعاصمة التركية، اسم "أيدي الفن السبعة".

ويضم المعرض الذي يستقبل زواره حتى 2 يونيو/ حزيران المقبل، لوحات للفنانين لطفي كوناي، وعدنان جوق أر، ومصطفى آياز، وطومور آتا كوك، وسليمان صائم تكجان، وأركين إينان، وكولر أكالان، وعشرين من تلاميذهم.

كما تٌعرَض منحوتات نحتها الرسامون السبعة الذين ساهموا في رفد فن الرسم في تركيا بأعمالهم المتميزة.

ويتخلل المعرض عرض فلم وثائقي للفنانين الأتراك والمقابلات التي أجريت معهم في ورش عملهم.