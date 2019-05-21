تركيا تطلب إدراج فن "المنمنمات" ولعبة "المنقلة" بقائمة التراث العالمي

تقدمت وزارة الثقافة والسياحة التركية بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لإدراج فن "المنمنمات"، ولعبة الذكاء الإستراتيجي التقليدية "المنقلة" في قائمة التراث العالمي غير المادي.

وعن طلبها، أفادت وزارة الثقافة والسياحة، في بيان الثلاثاء، بأن المنقلة شكلت وسيلة للتبادل الثقافي والتواصل الاجتماعي في عهد الدولة العثمانية، وأن الاستعدادات جارية لإدراجها في قائمة التراث العالمي.

وتُلعب المنقلة باستعمال مجموعة من الحبات الحجرية على لوح خشبي، به 9 حفر، يحاول خلالها المتنافسان في اللعبة، الحصول على أكبر عدد من الحبات، من تلك الحفر، وفق صيغة لعب معينة.

أما فن المنمنمات (minyatür) فهو فن توشيح النصوص بواسطة التصاوير أو الرسوم التوضيحية المصغرة، ويعتبر أحد أهم فروع الفن الإسلامي.

وأضاف البيان أنه من المنتظر إدراج فن المنمنمات ولعبة المنقلة في لائحة التراث العالمي غير المادي، في 2020.