"سيدات القمر".. رواية عُمانية تهدي العرب أول جائزة "مان بوكر"

خطت الروائية العمانية جوخة الحارثية نحو العالمية، عقب فوز روايتها "سيدات القمر" بجائزة "مان بوكر الدولية"، وسط احتفاء واسع بالإنجاز الأول من نوعه عربيًا.

وتُمنح "مان بوكر" لأفضل عمل أدبي مترجم للإنجليزية، وفازت بها رواية "الحارثية" بقرار من لجنة الجائزة، قبل أيام، فيما تستعد مؤسسة "بيت الزبير" (خاصة) للاحتفاء بالروائية، في أمسية تكريمية الأحد المقبل، إلى جانب حفل توقيع للرواية.

ويعد الإنجاز الأول من نوعه لكاتب عربي منذ أن أنشئت الجائزة عام 2005، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

يُشار أن "سيدات القمر" ترجمتها "مارلين بوث" إلى الإنجليزية تحت عنوان "سلستيال باديز" (أجرام سماوية)، وهو ما جعل "الحارثية" أيضًا أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وتقص الرواية حياة ثلاث شقيقات، تحاكي جوانب من محطات رئيسية مر بها المجتمع العُماني في العقود الماضية.

وقد تغلبت "سيدات القمر" على 5 روايات أخرى مدرجة في القائمة المختصرة للجائزة، التي تشمل مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (36 ألفا و500 دولار)، يتم تقسيمها مناصفة بين المؤلف والمترجم.

وأصدرت "الحارثية" ثلاث روايات: "منامات" الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2004، و"سيدات القمر" عن دار الآداب عام 2010، وآخرها "نارنجة" عن دار الآداب عام 2016؛ وهي التي فازت بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب ذلك العام.

كما نشرت قصتين للأطفال هما "عش للعصافير" عام 2010 و"السحابة تتمنى" عام 2015، ومجموعتين قصصيتين هما "صبي على السطح" عام 2007 و"مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل" عام 2001.